Драма във Варна! Локо София измъкна точка от Спартак в 90-ата минута след спиращ дъха мач

13 Февруари, 2026 19:46 528 0

Срещата на "Коритото" завърши 2:2

Драма във Варна! Локо София измъкна точка от Спартак в 90-ата минута след спиращ дъха мач - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак (Варна) и Локомотив (София) завършиха 2:2 в мач от 21-ия кръг на efbet Лига. Димо Кръстев откри в 12-ата минута и по този начин отбеляза първия си гол в първенството, а в 58-ата Спас Делев изравни. Друго ново попълнение на домакините - Лопеш, също се разписа за първи път с екипа на "соколите" в 78-ата минута, извеждайки своите отново напред. Локо не се предаде и в 90-ата минута Ерол Дост възстанови равенството.

Още в третата минута Кацаров си блъсна главата в тази на Чунчуков и се наложи намеса на лекарските екипи.

В 8-ата минута Локо създаде първото опасно положение. То дойде след контраатака. Делев получи около центъра на терена, напредна и изведе Лясков. Защитникът шутира от границата на големия пеналт, а Рибейро изби.

Домакините отговориха с добър изстрел от дистанция на Шанде в десетата минута, но той профуча над напречната греда.

Само 120 секунди по-късно "соколите" поведоха. Шанде бе спрян с нарушение. Последва центриране към задната греда, където топката излизаше в аут, но Кацаров игра с глава и я върна към Кръстев. Защитникът я прати от воле в мрежата на гостите под плонжа на Величков. Така националът на България записа своя първи гол в efbet Лига при втория си официален двубой за Спартак.

Той подписа с варненци след дълго лечение на контузия, която го бе извадила от терените за повече от година.

Домакините можеха да удвоят в 25-ата минута. Грънчов отне отляво, осъществи пробив и центрира към Чунчуков, а таранът отправи параболичен удар с глава, който кацна върху външната страна на мрежата над напречната греда.

Четири минути след това много дейният Шанде се обърна и стреля от 22 метра в ръцете на Величков. Последва опасен удар на Делев от далечна дистанция, а Рибейро изби в корнер.

Локомотив можеше да си вкара куриозен автогол в 34-ата минута, в която Величков пробва да се справи с центриране отляво, но уцели с топката своя съотборник Нейчев, след която тя излезе в корнер на сантиметри покрай дясната греда.

В заключителните секунди на първата част Спартак получи възможност да обстрелва вратата на съперника от фал фронтално от 18 метра. Тайлсон се нагърби с изпълнението и стреля в аут.

Локо (София) получи огромен шанс да изравни в 49-ата минута. Делев центрира остро от фал към задната греда, където Кацаров можеше да засече на метър от голлинията, но топката някак излезе в аут.

Последваха още няколко опасни атаки на гостите, а предвид сериозният натиск, който те наложиха след старта на второто полувреме, логично изравниха. Това се случи в 58-ата минута, когато "столичните железничари" получиха фал до ъгъла на големия пеналт. Делев шутира по земя, топката тупна коварно пред вратаря, което засили нейната инерция, и влетя в мрежата.

В 62-ата минута Делев получи пред наказателното поле на съперника, влезе навътре и отправи изстрел, който рикошира в крак на бранител, кацна на напречната греда и излезе в корнер. След неговото изпълнение Даскалов стреля с глава над вратата.

В 74-ата минута Локо организира отлична атака. Янков намери с извеждащ пас Делев, заигралият на левия фланг нападател влезе навътре и отправи много опасен удар от границата на пеналта, но Рибейро плонжира и някак изби.

И когато Локо доминираше осезаемо, най-дейният в редиците на домакините - Шанде, направи поредния си пробив. Той завърши с пас към свой съотборник, който пък намери отдясно в наказателното поле на противника Лопеш. Новото попълнение изведе своите отново напред с дебютния си гол.

Шанде можеше да убие интригата след контраатака в 88-ата минута, но Величков спаси очи в очи с нападателя.

Локо не се предаде и в 90-ата минута настойчивостта на гостите бе възнаградена. Аралица свали с гърди центриране отдясно към Дост, който без проблем изравни с фронтален удар от 7-8 метра.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 2:2

1:0 Димо Кръстев 12
1:1 Спас Делев 58
2:1 Лопеш 78
2:2 Ерол Дост 90

СПАРТАК (ВАРНА): 1. Рибейро, 2. Иванов, 3. Петрашило, 5. Кръстев, 9. Чунчуков, 10. Лопеш, 19. Янчев, 21. Шанде, 29. Тайлсон, 44. Грънчов, 88. Йорданов

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 27. Лагунджич, 22. Даскалов, 44. Кацаров, 42. Нейчев, 14. Лясков, 31. Станоев, 13. Рапосо, 64. Янков, 7. Делев, 10. Минчев


