Треньорът на Спартак Варна: Много съм разочарован!

Наставникът на Спартак Варна – Гьоко Хаджиевски, не скри разочарованието си от равенството 2:2 с Локомотив София. Домакините на два пъти повеждаха в резултата, но в крайна сметка с гол в последната минута, гостите от София изравниха.

„Разочарован съм много. Бяхме много близо до победата. Върнахме се след 1:1 и отново поведохме. В последните минути Шанде имаше шанс за гол. През второто полувреме Локомотив игра по организирано, което е нормално, все пак те са по-опитен отбор. Ние имаме много нови играчи, други липсват.

Спас Делев е страхотен играч. Винаги създаваше опасност, когато имаше топката. Казах и след първия мач с Черно море, че имаме сили да вземем още точки. Все още се търсим като отбор, но има много мотивация и желания. Видяхте какво показахме на този тежък терен. Търсехме гола, играхме добре и тактически. Много съжалявам, че не победихме днес“, каза Хаджиевски след мача.