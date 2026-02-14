Милан победи Пиза с 2:1 като гост в среща от 25-ия кръг на Серия „А“. Българският национал Росен Божинов започна като титуляр за домакините и остана на терена през целия двубой.
„Росонерите“ откриха резултата в 39-ата минута. Закари Атакаме центрира отдясно, а Рубен Лофтъс-Чийк бе оставен непокрит и с глава реализира за 0:1. Това е втори пореден гол за английския халф.
След почивката Милан пропусна отлична възможност да удвои. В 56-ата минута Никлас Фюлкруг изпусна дузпа, след като ударът му бе спасен от Николас Андраде. Пиза стигна до изравняване в 71-вата минута чрез Филипе Лойола, който се възползва от разбъркване в наказателното поле и преодоля Майк Менян за 1:1.
Развързката дойде в 85-ата минута. Самуеле Ричи намери Лука Модрич, а хърватинът демонстрира класа и хладнокръвно оформи крайното 1:2. В добавеното време Адриен Рабио бе изгонен за втори жълт картон, но това не попречи на Милан да задържи преднината си. След успеха тимът се изкачи на второ място с 53 точки, на пет зад лидера Интер. Пиза остава на последната 20-а позиция с 15 пункта.
Милан обърна Пиза с късен гол на Модрич
14 Февруари, 2026 12:13 517 0
Росен Божинов изигра пълен мач при домакините
