Борусия Дортмунд организира безплатни прегледи за рак на тестисите преди мач

14 Февруари, 2026 13:10 325 0

Инициативата бе реализирана съвместно с Университетската болница в града

Борусия Дортмунд организира безплатни прегледи за рак на тестисите преди мач - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Борусия Дортмунд предложи безплатни прегледи за рак на тестисите извън стадиона си преди двубоя срещу Майнц, информира “The Athletic”. Кампанията бе организирана съвместно с Университетската болница в Дортмунд и имаше за цел да повиши осведомеността относно ранната диагностика и превенцията на заболяването.

Инициативата получи широк положителен отзвук, като мнозина определиха действията на клуба и медицинските специалисти като пример за социална отговорност и ефективна обществена ангажираност.


