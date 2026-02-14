Борусия Дортмунд организира безплатни прегледи за рак на тестисите преди мач

Борусия Дортмунд предложи безплатни прегледи за рак на тестисите извън стадиона си преди двубоя срещу Майнц, информира “The Athletic”. Кампанията бе организирана съвместно с Университетската болница в Дортмунд и имаше за цел да повиши осведомеността относно ранната диагностика и превенцията на заболяването.

Инициативата получи широк положителен отзвук, като мнозина определиха действията на клуба и медицинските специалисти като пример за социална отговорност и ефективна обществена ангажираност.