Тудор на крачка от Тотнъм, договорът няма да е дълъг

14 Февруари, 2026 14:34 377 0

Бившият наставник на Ювентус поема „шпорите“, остава само подписът

Игор Тудор е съвсем близо до завръщане в треньорството, след като постигна договорка с Тотнъм. Хърватинът трябва да подпише контракт до края на сезона с лондонския клуб, като остава единствено финалният подпис, пише “Gazzetta dello Sport”.

„Шпорите“, които се намират на 16-о място във Висшата лига, наскоро освободиха Томас Франк, въпреки че отборът си осигури директно място на осминафиналите в Шампионската лига. За Тудор това ще бъде първи опит в английския футбол. В Лондон той ще се събере отново с Рандал Коло Муани, когото водеше в последната част от престоя си в Ювентус.


Италия
