Играч на Ливърпул за гола си: Написах си домашното

Доминик Собослай е бил подготвен предварително за гола си срещу Олимпик Марсилия, с който Ливърпул поведе и в крайна сметка спечели с 3:0 в мач от Шампионската лига по футбол. Унгарският национал изпрати удар от статично положение под стената в добавеното време на първата част и хвана неподготвен вратаря Джеронимо Рули.

"Написах си домашното. Казаха ми да стрелям под стената и да не се замислям, ако няма легнал човек зад нея. Пробвах го и това проработи", заяви унгарският национал за TNT Sports.

Мърсисайдци записаха петата си победа в Шампионската лига и тя ги нарежда на четвърто място в класирането на основната фаза, с три точки зад втория Байерн Мюнхен и още три зад лидера Арсенал. Те почти със сигурност ще завършат в челната осмица и ще пропуснат първия плейофен кръг. Следващият съперник е Карабах в сряда.

"Доволен съм. Не беше лесно срещу този отбор и този треньор (Роберто Де Дзерби - б.пр.). Бяхме обаче подготвени и знаехме как точно играят те, защото сме го срещали в мачове срещу Брайтън във Висшата лига. Бяхме готови и взехме трите точки", каза още Собослай, цитиран от клубния уебсайт.