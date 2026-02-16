Новини
Съдят звезда на Локо Сф за нанасяне на телесна повреда

Новината съобщават агенциите във Великобритания

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Локомотив София и бивш играч на Ливърпул и Борнемут Джордан Ибе е обвинен в нанасяне на телесна повреда във връзка с предполагаем инцидент от 14 декември миналата година.

Новината съобщават агенциите във Великобритания.

От полицията потвърдиха ареста на 30-годишния Ибе на летище Лутън на 30 януари.

Той е бил освободен под гаранция и ще трябва да се яви пред съда в Кройдън на 6 март.

Джордан Ибе има впечатляваща кариера зад гърба си, включваща 41 мача за Ливърпул, където се присъединява през 2012 г.

Следват периоди в Дарби Каунти и Бирмингам Сити, както и 78 участия за АФК Борнемут между 2016 и 2020 г. Той е и бивш младежки национал на Англия до 21 години.

След двугодишен период в аматьорски лиги, през ноември 2025 г. Ибе направи трансфер в българската efbet Лига, присъединявайки се към Локомотив София.

Именно като футболист на "железничарите" идва и настоящото обвинение

Очаква се повече яснота по случая да има след съдебното заседание през март.

Преди няколко месеца стана ясно, че той е обвинен и в опит за придобиване на лекарства за сън с фалшива рецепта. Обвинението срещу него е, че на два пъти е използвал фалшива рецепта, за да се сдобие с лекарството за безсъние.


