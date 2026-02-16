Новини
Валери Божинов вкара хеттрик навръх рождения си ден

16 Февруари, 2026 14:59 709 9

  • валери божинов-
  • футбол-
  • гол-
  • хеттрик

. Той отбеляза три гола за победата на ФК Казичене с 3:1 над Победа Орландовци в Столичната четвърта дивизия

Валери Божинов вкара хеттрик навръх рождения си ден - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият национал на България по футбол Валери Божинов отбеляза 40-ия си рожден ден вчера с хеттрик. Той отбеляза три гола за победата на ФК Казичене с 3:1 над Победа Орландовци в Столичната четвърта дивизия.

Божигол откри резултата в 15-ата минута от дузпа, която сам си спечели. В края на първата част Християн Минков изравни, но 180 секунди след началото на второто полувреме звездата вкара за 2:1, а в 55-ата минута направи 3:1 от дузпа. 20-ина минути преди края пък бе сменен.

С този успех Казичене има 41 точки и заема второто място в 17-членната дивизия, на една точка от лидера Национал София. Третият в подреждането Надежда (Доброславци) има също 41 точки. Казиченци се борят за шампионската титла в Столичната четвърта дивизия, като единствено така могат да участват в плейофите за място в Трета лига от новия сезон. Конкурентите им над и под тях обаче имат същите амбиции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    5 0 Отговор
    Това е класа.От Ман.Сити и Ювентус до Казичене в селските групи

    15:02 16.02.2026

  • 2 малко коте

    1 1 Отговор
    лъже, вече само по един гол на седмица

    15:03 16.02.2026

  • 3 Новини от аматьорската лига

    5 2 Отговор
    Мястото му винаги е било там
    Можеби някога е имал талант
    Но пустия чалгаджийски манталитет не му даде да стане поне приличен футболист

    15:04 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Валери

    3 0 Отговор
    Е легенда! Има хеттрик за Казичене. Примерно меси и Роналдо нямат. Навремето Стоичков тръгна от селските групи и стигна върха., а тоя от върха стигна до селските групи. После, онзи прoст бил, kюрд, не знам кво си... Ама България я знаят на такива невероятни места, благодарение на него. Гонзалес, Най-великото му постижение, че го объркана с Фиго!

    15:10 16.02.2026

  • 6 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    Хеттрик ми е като 3 гола🤣

    15:25 16.02.2026

  • 7 Ретро спомен

    3 0 Отговор
    Влизам и гледам празна стая,няма нищо..хм,викам си..тук има нещо?

    15:27 16.02.2026

  • 8 Възраждане

    1 0 Отговор
    Трябваше да е с националния в Индонезия

    16:23 16.02.2026

  • 9 АнтиЧалга

    1 0 Отговор
    Нагледен пример докъде води чалгата! От световни отбори като Ман Сити и Юве до ФК Казичене!

    16:35 16.02.2026

