Валери Божинов вкара хеттрик навръх рождения си ден

Бившият национал на България по футбол Валери Божинов отбеляза 40-ия си рожден ден вчера с хеттрик. Той отбеляза три гола за победата на ФК Казичене с 3:1 над Победа Орландовци в Столичната четвърта дивизия.
Божигол откри резултата в 15-ата минута от дузпа, която сам си спечели. В края на първата част Християн Минков изравни, но 180 секунди след началото на второто полувреме звездата вкара за 2:1, а в 55-ата минута направи 3:1 от дузпа. 20-ина минути преди края пък бе сменен.
С този успех Казичене има 41 точки и заема второто място в 17-членната дивизия, на една точка от лидера Национал София. Третият в подреждането Надежда (Доброславци) има също 41 точки. Казиченци се борят за шампионската титла в Столичната четвърта дивизия, като единствено така могат да участват в плейофите за място в Трета лига от новия сезон. Конкурентите им над и под тях обаче имат същите амбиции.
