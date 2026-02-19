Новини
Илиян Филипов разкри кой ще води Ботев Пловдив

19 Февруари, 2026 10:29

В момента нашата легенда Лъчезар Балтанов води тренировките на отбора

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов говори пред DIEMA SPORT в предаването "Домът на футбола" по актуални теми, свързани с клуба и обяви кой води временно "канарчетата".

"В момента нашата легенда Лъчезар Балтанов води тренировките на отбора. Той ще е временен треньор, докато вземем решение кой да е следващият начело на тима. Искам да кажа на всички, че не съм разговарял с никой треньор и няма да го направя в следващите 10 дни. Имам нужда да изпразня главата си, на жаргонен език казано. Нужно е да мине малко време и след това ще преценим и ще направим много по-задълбочен анализ, преди да изберем следващия треньор на Ботев Пловдив", заяви той.

"За да си треньор на един отбор, преди всичко трябва да си психолог и да вникнеш в съзнанието на момчетата. Ако те се чувстват добре, ще бъдат добре и на терена. Аз твърдя, че Ботев има много качествени футболисти и съм разговарял с всеки един играч по отделно. Всеки от тях е видял близостта от мен и всичко ще бъде различно. Няма да има проблеми вече по отношение на мотивацията. Имаше страхотно настроение на тренировката. За мен и трите мача бяха загуби, след като не отбелязахме гол у дома срещу Берое. Надявам се нещата да потръгнат още срещу Лудогорец", добави Филипов.

"Нямаме никакво напрежение с Херо. Той е специалист и го уважавам. Натовари се и той със съдийски решения. Спрях аз да разгорявам със съдии, каквото е, такова. Да вкараме три гола, пък нека съдията после повлияе. Говорихме с Димитър Димитров приятелски и се разделихме по взаимно съгласие, няма някаква драма там. Синът му си изрази личното мнение, както и аз. Не обичам да ме хапят", завърши Илиян Филипов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евтинко и полезно

    3 0 Отговор
    Турете некой тираджия с малко навигация ще се справи Иначе отива на обратен завой надолу

    10:52 19.02.2026

  • 2 Флинг

    0 0 Отговор
    Спортист и Боец се градят с Принципи

    11:04 19.02.2026

  • 3 Буфер

    0 0 Отговор
    Пари
    Има
    Малко
    Курсове
    И Дал Бог квото няма.

    11:40 19.02.2026

