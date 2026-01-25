Джокович се класира на четвъртфиналите в Австралия без игра заради контузия на съперника

Новак Джокович получи неочаквана подкрепа на турнира по тенис „Аустрелиън Оупън“ и няма да играе мача си в четвъртия кръг, който беше насрочен за утре – последен в програмата, предаде БТА.

Джокович се класира направо на четвъртфинал, след като съперникът му Якуб Меншик (Чехия) обяви, че се оттегля от състезанието заради травмата. Оказва се, че чехът има проблем с коремен мускул и това не му позволява да продължи в първия турнир за годината от „Големия шлем“.

20-годишният Меншик публикува в инстаграм: „Трудно е да се напише това. След като направихме всичко възможно, за да продължим, трябва да се откажа от Aустрелиън Оупът поради контузия на коремния мускул, която прогресира през последните мачове“.

„След дълъг разговор с моя екип и лекари решихме да не стъпвам на корта утре“. Това е жесток удар за Менсик, който е един от най-обещаващите млади играчи при мъжете и достигна до този етап за първи път на турнир от Големия шлем". „Въпреки че съм разочарован, достигането до четвъртия кръг тук за първи път е нещо, което ще нося със себе си дълго време. Усетих толкова много енергия от феновете, а атмосферата в Мелбърн беше наистина специална“.

Новината идва в момент, когато Джокович – вече на 38 години, се чувстваше изчерпан физически в последните големи турнири, след като достигаше до заключителните етапи. Все пак той още не е губил сет тук и ще има ден повече за почивка. В третия етап той се справи в три сета с Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).