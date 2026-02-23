Новини
Станимир Стоилов: Разликата в резултата не отразява реалното съотношение на силите

23 Февруари, 2026 12:46 896 6

Гьозтепе загуби тежко от Бешикташ

Станимир Стоилов: Разликата в резултата не отразява реалното съотношение на силите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински драматичен сблъсък от 23-ия кръг на турската Суперлига, Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов, претърпя болезнена загуба с 0:4 от амбициозния Бешикташ. След последния съдийски сигнал наставникът на гостите не скри разочарованието си, но същевременно отдаде заслуженото на съперника.

„Поздравления за Бешикташ – те изиграха силен мач. Въпреки това, не смятам, че разликата в резултата отразява реалното съотношение на силите на терена. Допуснахме прекалено много елементарни грешки, които ни костваха скъпо. Въпреки поражението, моите футболисти демонстрираха борбен дух и характер, но индивидуалните пропуски се оказаха решаващи“, сподели Стоилов пред медиите след срещата.

Треньорът на Гьозтепе подчерта, че основен приоритет за отбора е бързото възстановяване и връщане към победния ритъм.

„Надявам се, че няма да се сблъскаме с нови контузии, тъй като вече имаме доста кадрови проблеми. Днес на терена се появиха играчи, които току-що се завърнаха след травми. Ако успеем да елиминираме индивидуалните грешки, съм убеден, че ще се върнем на победния път. Дисциплината, тактиката и желанието са на ниво, остава само да изчистим неточностите“, допълни българският специалист.

След тежкото поражение Гьозтепе отстъпи четвъртата позиция в класирането именно на Бешикташ и вече заема пето място с актив от 41 точки. Лидер в шампионата остава Галатасарай с 55 точки.

Българското присъствие в състава на Гьозтепе бе отбелязано от Филип Кръстев, който започна като титуляр и остана на терена до 58-ата минута, когато бе заменен от Алексис Антунеш.

Следващото изпитание за Гьозтепе ще бъде домакинството срещу Еюпспор на 28 февруари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 ТТТ

    2 0 Отговор
    Ний смИ най-добритИ

    13:32 23.02.2026

  • 4 Некой

    5 0 Отговор
    Играли смо добро, али смо немали шансе

    13:48 23.02.2026

  • 5 Са поляя,

    2 0 Отговор
    пиши декларация ...В България редовно минава номера

    14:11 23.02.2026

  • 6 Гледах мача вчера, Бешикташ напрао

    0 0 Отговор
    ги разкатаха, ако не беше вратарчето на Гьоз гьоз, резултата отиваше на към 8 на нула, не очаквано Гьозтепе ноо слаби.

    Са след всеки мач се започва отново и отборът is good until its last game.🤔

    14:49 23.02.2026

