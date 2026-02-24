Новини
Антон Станков: Подкрепям искането на министър Янкулов ВСС да избере нов и.ф. главен прокурор

24 Февруари, 2026

Бившият правосъден министър каза, че не е оптимист по отношение предстоящото заседание на ВСС в четвъртък. "Предполагам, че то ще бъде провалено по процедурни причини, но поне трябва да се опита", отбеляза Станков

Мария Атанасова

Предложението и усилията на служебния министър на правосъдието ВСС да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор заслужават обществена подкрепа. Това мнение изрази бившият министър на правосъдието Антон Станков в ефира на БНТ.

"Има един ясно очертан проблем, дефиниран от произнасянето на Върховния касационен съд, впоследствие и на други съдилища в страната, че изпълняващият функциите главен прокурор е нелегитимен. Така че министър Янкулов действа абсолютно правилно и адекватно", посочи още Станков.

Той обясни, че основата на проблеми се корени в едно "некадърно" законодателство. "Самият факт, че тази норма позволява да се тълкува по един или друг начин говори достатъчно", смята той.

Бившият правосъден министър каза, че не е оптимист по отношение предстоящото заседание на ВСС в четвъртък. "Предполагам, че то ще бъде провалено по процедурни причини, но поне трябва да се опита", отбеляза Станков.

По думите му основното задължение на служебното правителство е да обезпечи провеждането на избори. Подчерта обаче, че в България няма закон за Министерския съвет.

"Крайно време е да имаме закон за Министерския съвет, който да казва какво може да прави той. В Конституцията са записани функции, но например трябва да се изясни дали може едно служебно правителство да предлага нова структура на Министерски съвет. Визирам вицепремиера по честни избори. Няма регламент за това", обясни Станков.

Той допълни, че е бил изненадан от смяната на всички областни управители, осъществена вчера. Категоричен е, че хората трябва да бъдат мотивирани да работят за държавата, а не да бъдат уволнявани и изчиствани при идването на нова власт.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    10 2 Отговор
    Махай клюна осмото джудже

    09:55 24.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    11 4 Отговор
    Когато си престъпник, всички прокурори са лоши. Няма престъпник който да каже "този прокурор е много добър, вкара ме за 20 години в затвора".

    Коментиран от #6

    09:56 24.02.2026

  • 3 Защо така

    9 3 Отговор
    Не разбирам защо непрекъснато гл. прокурори не са харесвани,а все си избират такива,и после зор да ги махат!!!Обяснете ми този адиътизъм,моля.

    Коментиран от #8

    10:02 24.02.2026

  • 4 Ура,,Ура

    14 5 Отговор
    Браво на правосъдния министър. Трябва процедура по смяна на незаконния Сарафов. И интересно защо гербаджииския министър не предприе подобни действия? Това означава че той е подкрепял беззаконието. Е, какъв министър на правосъдието е бил тогава?

    Коментиран от #7, #13

    10:03 24.02.2026

  • 5 Лост

    9 1 Отговор
    То законодателството е направено така ,за да си го тълкува които както иска.Щом и Конституционните съдии са на различно мнение, какво да говорим повече.Но решиш ли да видиш как са придобити имотите на съдии,прокурори и т.н. всички стават единодушни.

    10:03 24.02.2026

  • 6 Защо така

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    От 3,ти донякъде обясняваш моето чудене.

    10:04 24.02.2026

  • 7 Стига бе

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    Мислиш че избрания от вас няма да подкрепя беззаконието?Смех в залата.

    Коментиран от #9

    10:05 24.02.2026

  • 8 Има ни пак

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Защо така":

    Защото главния прокурор обслужва само една партия, а за всички останали е бухалка. Варненският кмет е класически пример. Защо никой от кметовете на шиши не е докоснат?

    Коментиран от #12, #15

    10:07 24.02.2026

  • 9 Ура,,Ура

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стига бе":

    Ти ясновидец ли си та знаеш какво ще стане?

    Коментиран от #16

    10:09 24.02.2026

  • 10 За един приятел ....

    1 1 Отговор
    Аз искам да питам кога ще е избора за нов и.ф.председател на ВАС, след като пленума , а не съответната колегия има право да ги избира, според напъващите се?

    10:14 24.02.2026

  • 11 Oня с коня

    4 2 Отговор
    Бившият министър Станков от НДСВ отлично знае че Правосъден Министър не може да кадрува Гл.Прокурори и това е Функция единствено на ВСС,ама "подкрепя" сегашния да сменя Гл.Прокурор.

    10:16 24.02.2026

  • 12 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Има ни пак":

    А ЗАЩО САБОТАЖНИЦИТЕ ШАРЛАТАНИ 5 ГОДИНИ РУШАТ ВСИЧКО ТУК И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗАЩО СЕГА СЕ НАПРАВИ МЕТЕЖ И СЕ ОВЛАДЯ ЦЯЛАТА ВЛАСТ ОТ ЕДНИ ИЗМАМНИЦИ И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗАЩО ДЪРЖАВАТА НИ Е БЕЗ ЗАКОННО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ЗАЩО ЕДНИ НАЗНАЧЕНИ ПЕТРОХАНЦИ ВИЛНЕЯТ БЕЗНАКАЗАНО И ОЩЕ ИОЩЕ

    10:18 24.02.2026

  • 13 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    ОТКЪДЕ НАКЪДЕ ТОЗИ НАЗНАЧЕН С МЕТЕЖИ ЩЕ СЕ МЕСИ В ПРАВОСЪДИЕТО ВЪН БЕЕЕЕЕ НАЗНАЧЕНИЯТ

    10:20 24.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Съгласно българската Конституция, а и съгласно правилата на ЕС, в България има разделение на властите. Изпълнителната власт не може да се меси в делтата на Съдебната власт. Съдебната власт е независима. Дори при комунизма Съдебната власт беше независима.
    Педофилите се опитват да строят някакъв техен си, педофилски комунизъм.

    10:52 24.02.2026

  • 15 Защо така

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Има ни пак":

    Благодаря за отговора.Но тогава кой е този човек,който ще изпълнява задълженията на честен прокурор?Дайте имена.

    10:55 24.02.2026

  • 16 Стига бе

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ура,,Ура":

    Не,само питам 4 защ мисли че техния ще е честен.Простичък въпрос към простичко изказване.Що,ти кой предлагаш да е гл.прокурор?

    10:59 24.02.2026

  • 17 Цвете

    2 2 Отговор
    СТАНКОВ Е ЛОГИЧЕН И ПРАВ. ДА ГО РАЗКАРАТ ТОЗИ ДЪРЗЪК И НАХАЛЕН БИВШ ПРОКУРОР И ДА МУ ОТВОРЯТ ДОСИЕТО. НАГЛОСТТА МУ НЯМА КРАЙ. 🇧🇬

    11:04 24.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Майора

    2 0 Отговор
    Ало Цвете , още ли не си разбрал че тече не процес за честни избори , а процес на политически реваншизъм! Никой не гледа дали си професионалист , а към коя партия принадлежиш! Още повече че нещата се диктуват от НПО на Сорос и техните представители в България начело с Прокопиев и кръга “Капитал” , които не искат изповядване на ценности! Нормално ли е Партията на кеша и пудела с пачките да иска частни избори със свое МВР , свои началник служби и свой главен прокурор , да смени всички областни управители със свои хора! Жалки сте , честни избори така не се правят!

    11:20 24.02.2026

