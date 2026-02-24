Антон Станков: Подкрепям искането на министър Янкулов ВСС да избере нов и.ф. главен прокурор

Предложението и усилията на служебния министър на правосъдието ВСС да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор заслужават обществена подкрепа. Това мнение изрази бившият министър на правосъдието Антон Станков в ефира на БНТ.
"Има един ясно очертан проблем, дефиниран от произнасянето на Върховния касационен съд, впоследствие и на други съдилища в страната, че изпълняващият функциите главен прокурор е нелегитимен. Така че министър Янкулов действа абсолютно правилно и адекватно", посочи още Станков.
Той обясни, че основата на проблеми се корени в едно "некадърно" законодателство. "Самият факт, че тази норма позволява да се тълкува по един или друг начин говори достатъчно", смята той.
Бившият правосъден министър каза, че не е оптимист по отношение предстоящото заседание на ВСС в четвъртък. "Предполагам, че то ще бъде провалено по процедурни причини, но поне трябва да се опита", отбеляза Станков.
По думите му основното задължение на служебното правителство е да обезпечи провеждането на избори. Подчерта обаче, че в България няма закон за Министерския съвет.
"Крайно време е да имаме закон за Министерския съвет, който да казва какво може да прави той. В Конституцията са записани функции, но например трябва да се изясни дали може едно служебно правителство да предлага нова структура на Министерски съвет. Визирам вицепремиера по честни избори. Няма регламент за това", обясни Станков.
Той допълни, че е бил изненадан от смяната на всички областни управители, осъществена вчера. Категоричен е, че хората трябва да бъдат мотивирани да работят за държавата, а не да бъдат уволнявани и изчиствани при идването на нова власт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
09:55 24.02.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #6
09:56 24.02.2026
3 Защо така
Коментиран от #8
10:02 24.02.2026
4 Ура,,Ура
Коментиран от #7, #13
10:03 24.02.2026
5 Лост
10:03 24.02.2026
6 Защо така
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":От 3,ти донякъде обясняваш моето чудене.
10:04 24.02.2026
7 Стига бе
До коментар #4 от "Ура,,Ура":Мислиш че избрания от вас няма да подкрепя беззаконието?Смех в залата.
Коментиран от #9
10:05 24.02.2026
8 Има ни пак
До коментар #3 от "Защо така":Защото главния прокурор обслужва само една партия, а за всички останали е бухалка. Варненският кмет е класически пример. Защо никой от кметовете на шиши не е докоснат?
Коментиран от #12, #15
10:07 24.02.2026
9 Ура,,Ура
До коментар #7 от "Стига бе":Ти ясновидец ли си та знаеш какво ще стане?
Коментиран от #16
10:09 24.02.2026
10 За един приятел ....
10:14 24.02.2026
11 Oня с коня
10:16 24.02.2026
12 Промяна
До коментар #8 от "Има ни пак":А ЗАЩО САБОТАЖНИЦИТЕ ШАРЛАТАНИ 5 ГОДИНИ РУШАТ ВСИЧКО ТУК И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗАЩО СЕГА СЕ НАПРАВИ МЕТЕЖ И СЕ ОВЛАДЯ ЦЯЛАТА ВЛАСТ ОТ ЕДНИ ИЗМАМНИЦИ И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗАЩО ДЪРЖАВАТА НИ Е БЕЗ ЗАКОННО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ЗАЩО ЕДНИ НАЗНАЧЕНИ ПЕТРОХАНЦИ ВИЛНЕЯТ БЕЗНАКАЗАНО И ОЩЕ ИОЩЕ
10:18 24.02.2026
13 Промяна
До коментар #4 от "Ура,,Ура":ОТКЪДЕ НАКЪДЕ ТОЗИ НАЗНАЧЕН С МЕТЕЖИ ЩЕ СЕ МЕСИ В ПРАВОСЪДИЕТО ВЪН БЕЕЕЕЕ НАЗНАЧЕНИЯТ
10:20 24.02.2026
14 Данко Харсъзина
Педофилите се опитват да строят някакъв техен си, педофилски комунизъм.
10:52 24.02.2026
15 Защо така
До коментар #8 от "Има ни пак":Благодаря за отговора.Но тогава кой е този човек,който ще изпълнява задълженията на честен прокурор?Дайте имена.
10:55 24.02.2026
16 Стига бе
До коментар #9 от "Ура,,Ура":Не,само питам 4 защ мисли че техния ще е честен.Простичък въпрос към простичко изказване.Що,ти кой предлагаш да е гл.прокурор?
10:59 24.02.2026
17 Цвете
11:04 24.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Майора
11:20 24.02.2026