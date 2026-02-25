Челси и Уест Хем със солени глоби след бурния финал на лондонското дерби

Футболната асоциация на Англия наложи безпрецедентни финансови санкции на Челси и Уест Хем след хаотичния край на дербито между двата тима, което се проведе на 31 януари. Драматичният сблъсък на „Стамфорд Бридж“ завърши с победа за „сините“ с 3:2, но последните минути на срещата се превърнаха в истински арена на напрежение и емоции.

Близо 20 футболисти от двата отбора се въвлякоха в ожесточени пререкания и физически сблъсъци, които не останаха незабелязани от съдиите и футболните власти. Всичко започна след провокация от страна на Марк Кукурея към Адама Траоре, който реагира бурно и го събори на тревата. Това отприщи верижна реакция и доведе до масово стълкновение между играчите.

Кулминацията настъпи, когато Жан-Клер Тодибо от Уест Хем бе изгонен с директен червен картон след намесата на ВАР, след като бе хванат да стиска за гърлото Жоао Педро.

Инцидентът предизвика вълна от възмущение сред феновете и експертите, а Футболната асоциация реагира светкавично. В резултат на разследването, Челси ще трябва да плати рекордна глоба от 325 000 паунда, докато Уест Хем ще се раздели с 300 000 паунда.

И двата клуба официално признаха вината си и приеха наложените наказания.