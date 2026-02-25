Samsung представи флагманския Galaxy S26 Ultra. Ето колко струва в България

Samsung официално представи серията Galaxy S26, която бележи третото поколение в еволюцията на специализираните AI телефони на марката. Представени в Сан Франциско преди броени минуту, моделите S26, S26+ и S26 Ultra разчитат още повече на усъвърешнствания Galaxy AI.

Флагманският Galaxy S26 Ultra заема централно място с дебюта на първия в света интегриран Privacy Display. Тази иновация на хардуерно ниво позволява на потребителите да предпазват екрана си от любопитни погледи в обществени пространства, без да се налага да използват допълнителни защитни протектори. Чрез контролиране на светлината на ниво пиксели, устройството поддържа пълна яснота за потребителя, като същевременно затъмнява видимостта от странични ъгли. Този фокус върху поверителността се подсилва от прехода към постквантова криптография, която гарантира, че сигурността на устройството остава устойчива срещу бъдещи цифрови заплахи.

Докато Ultra предлага най-върховото изживяване, Galaxy S26 и S26+ предлагат по-балансиран и ергономичен подход към мобилната технология от висок клас. Стандартният S26 разполага с 6,3-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей в изключително тънко 7,2 мм шаси, докато S26+ преминава към 6,7-инчов QHD+ екран. И двата модела разполагат с адаптивна честота на опресняване от 120 Hz и най-новата технология Vision Booster за перфектна видимост при пряка слънчева светлина.



Под капака Galaxy S26 серията използва мобилната платформа Snapdragon® 8 Elite Gen 5 за Galaxy. Този процесор осигурява почти 20% скок в производителността на процесора и 39% увеличение на NPU, който е двигателят зад постоянните AI функции на телефона. За да управлява топлината, генерирана от тези интензивни процеси, Samsung препроектира вътрешната термична архитектура с разширена парна камера и усъвършенствани охлаждащи материали.

Освен суровата скорост, серията се фокусира върху визуалната точност. Новият mDNIe (mobile Digital Natural Image engine) предлага четири пъти по-голяма точност на цветовете в сравнение с предишното поколение, докато инструментът ProScaler използва AI, за да изчисти текстурите и да направи текста по-ясен както във фотографиите, така и във видеоклиповете. За потребителите, които са в движение, се завръща Super Fast Charging 3.0, способен да зареди батерията до 75% само за половин час.

Galaxy S26 Ultra запазва 200-мегапикселова широкоъгълна камера с бленда f/1.4. Освен него е наличен и 50-мегапикселов перископичен обектив, предлагащ 5-кратно оптично и 10-кратно оптично качество на зума (f/2.9), в комбинация с 10-мегапикселов обектив за специален 3-кратен оптичен зум (f/2.4).

Значително подобрение на резолюцията има за широкоъглния обектив, който вече е 50MP с бленда f/1.9, коeто значително увеличава приемането на светлина, подобрявайки яснотата на увеличените кадри и видеоклиповете „Nightography“ при слаба осветеност. Създателите на съдържание ще оценят особено включването на APV поддръжка – професионален видео кодек, който позволява висококачествени производствени работни процеси и редактиране без загуба на качество.

И S26, и S26+ разполагат с мощна тройна камера, включваща 50-мегапикселов широкоъгълен сензор с 2x „оптично качество“ на зума, 12-мегапикселов ултраширокоъгълен сензор и 10-мегапикселов телеобектив с 3x оптичен зум. По отношение на издръжливостта, S26 разполага с 4300 mAh батерия с 25W зарядно, докато S26+ предлага по-голяма 4900 mAh батерия и поддържа 45W кабелно зарядно, достигайки 69% заряд само за 30 минути.

Creative Studio и подобреният пакет Photo Assist позволяват на потребителите да модифицират изображенията с помощта на команди на естествен език. Освен това инструментът Document Scan е усъвършенстван, за да премахва автоматично сенки, отпечатъци от пръсти и гънки по хартията, като незабавно организира множество сканирани документи в един чист PDF файл.

Добавени са и „Now Nudge“ и „Now Brief“ – две проактивни AI функции, които предвиждат нуждите въз основа на контекста. Независимо дали предлага подходящи снимки, които да изпратите на приятел след пътуване, или сканира календар, за да отбележи потенциално дублиране в срещите, системата работи за минимизиране на ръчното въвеждане на данни. Функцията „Circle to Search“ вече може да идентифицира няколко различни елемента в един кадър, като например да посочи както яке, така и обувки от една модна снимка.

Гласовото взаимодействие е значително подобрено с по-разговорна версия на Bixby, както и с по-дълбока интеграция с Gemini и Perplexity. Потребителите могат да навигират в настройките и да изпълняват задачи в различни приложения, използвайки естествена реч.

Samsung стимулира ранните купувачи с кампания за предварителни поръчки, която ще се проведе от 25 февруари до 10 март. Клиентите могат да си осигурят двойно повече памет без допълнителни разходи, като по този начин спестят до 200 евро. Серията се предлага в изтънчена палитра от кобалтово виолетово, бяло, черно и небесно синьо, като розово злато и сребро са опции, достъпни само онлайн.

Цените на серията започват от 999 евро за S26, 1249 евро за S26+ от, а Ultra се предлага от 1449 евро.