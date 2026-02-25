Софийският районен съд обяви за незаконосъобразно задържането за 24 часа на Благомир Коцев. Според решението на съда заповедта била написана неправилно и на кмета на Варна не ставало ясно защо е задържан, информират от Нова телевизия.
Решението на съда е от 20 февруари, но за него става ясно сега, потвърдиха за NOVA от СРС. Адвокатът на Коцев Ина Лулчева обжалва решението във Варна, но то е изпратено за подсъдност в СРС, защото задържането е от ГДБОП.
Решението може да се обжалва в срок от 14 дни пред Административен съд - София-град.
1 Промяна
Коментиран от #10, #14, #29
20:17 25.02.2026
2 Свирят
20:18 25.02.2026
3 Сисо
Коментиран от #16
20:18 25.02.2026
4 ТоТо
Коментиран от #23
20:20 25.02.2026
5 Метлата
Коментиран от #17
20:20 25.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да,бе
20:25 25.02.2026
8 ганев
20:26 25.02.2026
9 Дедо Мраз
20:26 25.02.2026
10 Знам
До коментар #1 от "Промяна":Тошко пръднал в автомобила ,и съседката му маха да я качи та стоп.
20:27 25.02.2026
11 Обаче
20:28 25.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бай Ставри
20:40 25.02.2026
14 Да да да
До коментар #1 от "Промяна":П П са виновни
20:43 25.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 българската "демокрация"
До коментар #3 от "Сисо":се диктува от сатрапите на кгб...
Коментиран от #24, #28
20:53 25.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гого
20:58 25.02.2026
20 Горски
21:06 25.02.2026
21 В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ:
21:14 25.02.2026
22 РАДЕВ
21:17 25.02.2026
23 Наивник на средна възраст
До коментар #4 от "ТоТо":Пояснявам - за тях като бг магистрати отговорност няма да има съгласно въведеният функционален имунитет на същите.....това е бескрупулен,антиобществен и противоправен начин да обезпечиш безнаказаността на реалните престъпници в Републиката.Тези,които търсят отговорност сами бягат да носят такава,имайки се за над закона...... Темата е много належаща за разглеждане и промяна.В този аспект намирашите за неподходят този имунитет само около 7 % от юристите при проведенето през 20007г. допитване относно същият,могат да претендират с онсование за чест и достойнство.Другите в съдебната система нямат право на това.....
21:18 25.02.2026
24 Наивник на средна възраст
До коментар #16 от "българската "демокрация"":Дали се объркващ,или нарочно го правиш?Не Москва диктува политиката на София,видно и от членството ни в НАТО,както и от това в Европейския съюз.....да добавим и цялата ни военна техника(хич не малка)заминала за Украйна......Тук командва посолството на САЩ,капиши???
21:25 25.02.2026
25 как
Коментиран от #27
21:25 25.02.2026
26 Договорян Споразумян
21:39 25.02.2026
27 Кога съдие нямат отговорност
До коментар #25 от "как":Сега законно, утре не.
21:42 25.02.2026
28 СССР предаден от оъкводство на КГБ иКПСС
До коментар #16 от "българската "демокрация"":КГБ и ЦРУ другари-братушки от 1991-година. Обикнвени хора объркани идиоти.
21:46 25.02.2026
29 Парадокс БГ
До коментар #1 от "Промяна":За кое безабразие? За това, че една корумпирана Пламенка наклевети кмета на Варна ли? Ами Пламенка сега трябва да е в слественото и онези, които са я притискали да дава фалшиви показания!!
22:01 25.02.2026
30 Отвратително!
22:03 25.02.2026