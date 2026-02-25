Новини
Софийският районен съд обяви за незаконосъобразно задържането за 24 часа на Благомир Коцев

25 Февруари, 2026 20:15

Според решението на съда заповедта била написана неправилно и на кмета на Варна не ставало ясно защо е задържан

Софийският районен съд обяви за незаконосъобразно задържането за 24 часа на Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийският районен съд обяви за незаконосъобразно задържането за 24 часа на Благомир Коцев. Според решението на съда заповедта била написана неправилно и на кмета на Варна не ставало ясно защо е задържан, информират от Нова телевизия.
Решението на съда е от 20 февруари, но за него става ясно сега, потвърдиха за NOVA от СРС. Адвокатът на Коцев Ина Лулчева обжалва решението във Варна, но то е изпратено за подсъдност в СРС, защото задържането е от ГДБОП.

Решението може да се обжалва в срок от 14 дни пред Административен съд - София-град.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Промяна

    23 5 Отговор
    Отново ли няма да има никой виновен или санкциониран за това безобразие?

    Коментиран от #10, #14, #29

    20:17 25.02.2026

  • 2 Свирят

    13 1 Отговор
    отбой !

    20:18 25.02.2026

  • 3 Сисо

    22 3 Отговор
    Демократична държава ли сме ако гл.прокурор е незаконен ?!

    Коментиран от #16

    20:18 25.02.2026

  • 4 ТоТо

    29 2 Отговор
    Това, че арестът е незаконен беше отдавна ясно, сега съдът го потвърждава. По-интересно е какви ще са последиците за тези, които са извършили това, и според съда, незаконно действие?

    Коментиран от #23

    20:20 25.02.2026

  • 5 Метлата

    16 3 Отговор
    и всички участващи в това гнусно представление на съд !

    Коментиран от #17

    20:20 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да,бе

    16 1 Отговор
    Българско правораздаване...Ама щото си взимат с нищо непредизвиканите заплати,а народеца им плаща функционалната неграмотност...

    20:25 25.02.2026

  • 8 ганев

    25 0 Отговор
    В ТАЗИ...ТЕРИТОРИЯ....ВИНОВНИ СА САМО ПЕНСИОНЕРИТЕ..КОИТО С ТРУДА СИ ИЗГРАДИХА .....БЪЛГАРИЯ

    20:26 25.02.2026

  • 9 Дедо Мраз

    20 1 Отговор
    Нали беше в ареста над пет месеца, за какви 24 часа става на въпрос?

    20:26 25.02.2026

  • 10 Знам

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Тошко пръднал в автомобила ,и съседката му маха да я качи та стоп.

    20:27 25.02.2026

  • 11 Обаче

    7 0 Отговор
    Не искат да напишат правилно формулирана заповед за задържане или неграмотно пишат е дилема за разследване.

    20:28 25.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай Ставри

    4 5 Отговор
    Сладур!Хайде идвай,дълго те чакам!

    20:40 25.02.2026

  • 14 Да да да

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    П П са виновни

    20:43 25.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 българската "демокрация"

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сисо":

    се диктува от сатрапите на кгб...

    Коментиран от #24, #28

    20:53 25.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гого

    10 1 Отговор
    Едва сега ли провидяха тези ".магистрати". Или може би усещат, че палачинката започва да се обръща и слагат наколенките. А би трябвало да увиснат на стълба на позора. Ега ти съдиите. Май усетиха, че краката на Шиши започват да оменват и бързат да се подмажат на новите. Безгръбначни. И ние чакаме някаква независима съдебна власт, прокуратура и други такива щуротии. Няма такава. Ами ако Благомир Коцев, на база на това решение поиска обещетение за задържането си, кой ще плати? Тези умници ли? Пак ние ще трябва да плащаме за безчинствата на Бойко, Делян, Слави и съдружие. И защо?

    20:58 25.02.2026

  • 20 Горски

    4 0 Отговор
    Едно е сигурно варна от 36 г. Не попадна на свестен кмет всеки беше силно зависим от партията и мафията в града. Съкращението било " непопулярно " е това ли е аргумента нали има адвокати да му кажат .Че колко други ги прибират за 24 ч,а точно за варненското корумпе е незаконно.Стига сте прикривали такива. Пак замазване. А какво става с даренията от 200 хиляди лева като гаранция. Кой го даде при условие че този човек и баща му имат бизнеси. Сега който е наредил ареста да поеме всички разходи!

    21:06 25.02.2026

  • 21 В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ:

    3 0 Отговор
    СЕ ЗАБЕЛЯЗВА ЕДНО ОБЪРКВАНЕ С МНЕНИЯТА. НА ХОРАТА !!!

    21:14 25.02.2026

  • 22 РАДЕВ

    2 1 Отговор
    НЕ СТАВА ЗА АБСОЛЮТНО НИЩО !!! ПРЕДАДЕ НИ НАЙ- ПОЗОРНО !!!

    21:17 25.02.2026

  • 23 Наивник на средна възраст

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ТоТо":

    Пояснявам - за тях като бг магистрати отговорност няма да има съгласно въведеният функционален имунитет на същите.....това е бескрупулен,антиобществен и противоправен начин да обезпечиш безнаказаността на реалните престъпници в Републиката.Тези,които търсят отговорност сами бягат да носят такава,имайки се за над закона...... Темата е много належаща за разглеждане и промяна.В този аспект намирашите за неподходят този имунитет само около 7 % от юристите при проведенето през 20007г. допитване относно същият,могат да претендират с онсование за чест и достойнство.Другите в съдебната система нямат право на това.....

    21:18 25.02.2026

  • 24 Наивник на средна възраст

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "българската "демокрация"":

    Дали се объркващ,или нарочно го правиш?Не Москва диктува политиката на София,видно и от членството ни в НАТО,както и от това в Европейския съюз.....да добавим и цялата ни военна техника(хич не малка)заминала за Украйна......Тук командва посолството на САЩ,капиши???

    21:25 25.02.2026

  • 25 как

    2 0 Отговор
    така бе, нали бе законно.....

    Коментиран от #27

    21:25 25.02.2026

  • 26 Договорян Споразумян

    0 0 Отговор
    Като в Русия от 91-година.

    21:39 25.02.2026

  • 27 Кога съдие нямат отговорност

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "как":

    Сега законно, утре не.

    21:42 25.02.2026

  • 28 СССР предаден от оъкводство на КГБ иКПСС

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "българската "демокрация"":

    КГБ и ЦРУ другари-братушки от 1991-година. Обикнвени хора объркани идиоти.

    21:46 25.02.2026

  • 29 Парадокс БГ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    За кое безабразие? За това, че една корумпирана Пламенка наклевети кмета на Варна ли? Ами Пламенка сега трябва да е в слественото и онези, които са я притискали да дава фалшиви показания!!

    22:01 25.02.2026

  • 30 Отвратително!

    1 0 Отговор
    Що ца държава: изпълтяващия главен прокурор е незаконен и не спазва законите на България, невинните лежат с месеци в ареста с изфабрикувани фалшиви обвинения...

    22:03 25.02.2026

