Европрокуратурата откри сериозни нарушения при българския европрокурор

Европрокуратурата откри сериозни нарушения при българския европрокурор

25 Февруари, 2026 21:29 2 147 64

Теодора Георгиева беше разследвана от Дисциплинарния съвет на службата на европейския главен прокурор от март и отстранена от длъжност.

Европрокуратурата откри сериозни нарушения при българския европрокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Колегията на Европейската прокуратура установи, че българският европейски прокурор Теодора Георгиева е виновна за тежко нарушение на служебните си задължения, съобщават от Нова телевизия. Георгиева беше разследвана от Дисциплинарния съвет на службата на европейския главен прокурор от март и отстранена от длъжност.

Европрокуратурата е отложила решението си за подходящата санкция. Причината е, че предвид сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, свързана с функцията на европейски прокурор, не може да бъде изключено и освобождаването ѝ от длъжност.

Поради това европейският главен прокурор е информирал Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за решението на Колегията на Европейската прокуратура, както и за становището на Дисциплинарния съвет по дисциплинарната процедура срещу българския европейски прокурор.

Съгласно Регламента за EPPO единствено Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор поради тежко нарушение, по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Поради тази причина, преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, EPPO следва да даде възможност на тези институции да преценят дали считат за целесъобразно да поискат освобождаването от длъжност на съответния европейски прокурор.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    67 8 Отговор
    България никога не е падала толкова ниско,да се дава за пример за корупция по целия свят и да се вписва в учебниците за корупция,цялата тази схема за измами и корупция по високите етажи от власта беше изградена и развита от гербавите и лично Тулупа,за което западните мародери го сложиха на власт три мандата ,за да могат и те спокойно да крадат,само Лукойл дължи на държавата милиарди,и всичкия западен бизнес почти не плащат данъци,затова българската бедна овца държавата я дере по три кожи ,България е държава за западните мародери,а не българите ,тази държава не е на българите

    Коментиран от #9, #16, #21, #43

    21:35 25.02.2026

  • 2 тия още

    30 3 Отговор
    нищо не са видели от българските животни да ги опукат всичките мошеници

    21:35 25.02.2026

  • 3 Яшар

    13 1 Отговор
    Пак лалн Лан ...Незнам защо трябва да се пише по медиумите ...арест за Теодора Георгиева както за оня с кокошките и тов решава всичко !

    21:39 25.02.2026

  • 4 Територията е зарината

    34 1 Отговор
    с боклуци!

    21:39 25.02.2026

  • 5 Сталин

    44 2 Отговор
    Затова бандитите и мутрите в България назначават държанките си и проститутките си за съдии ,за да опъват чадър над криминалната дейност на тези бандити ,а вие чакайте правосъдие , единственото правосъдие в България е куршум за тези криминали и корумпета

    21:39 25.02.2026

  • 6 Сатана Z

    8 10 Отговор
    Европейската прокуратура - да се хване за ура....ура...ура и да не закача нашето момиче!

    Коментиран от #56

    21:39 25.02.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    13 16 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    21:40 25.02.2026

  • 8 Нищо ново

    31 14 Отговор
    Тази е от калинките на Прокопиев. ППДБ я набутаха с помощта на Пепи Еврото. Изтече запис как двамата се разбират.

    Коментиран от #15

    21:40 25.02.2026

  • 9 Копейкин Костя

    20 12 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Доколкото си спомням, по времето на Станишев, Сергей Дмитриевич, за първи път ЕС блокира фондове заради корупция! Така, че, Бойко Методиевич не е първият!

    Коментиран от #42

    21:41 25.02.2026

  • 10 Рускиня

    29 2 Отговор
    Дорче българската ти практика не върви в ЕС.
    Да ви кажа честно, че ненавиждам българските прокурори, съдии и крадливи адвокати-всички от един дол дренки!
    15 години дела да доказвам, че нямам сестра.

    21:41 25.02.2026

  • 11 Само като и видиш наглата физиономия

    29 1 Отговор
    и веднага разбираш за какво иде реч!

    21:41 25.02.2026

  • 12 Като я гледам СТАВА

    10 2 Отговор
    Кви нарушения..??

    21:41 25.02.2026

  • 13 Пич

    32 7 Отговор
    Вятър и мъгла !!! Кретените от ЕС ще я сготвят нашата не защото не е виновна ! Виновна е !!! Ще я сготвят както сготвиха гъркинята ако помните ! За около триста хиляди евро я унищожиха. За да лъжат тъпаците че се борят с корупцията !!! А такива като Урсула и Кая, които избиха милиони европейци и окрадоха милиарди, дори отказаха да разследват!!!

    21:42 25.02.2026

  • 14 Сталин

    31 3 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    21:42 25.02.2026

  • 15 Копейкин Костя

    19 4 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо ново":

    Тц. Не са те. Герб,ДПС и ИТН си я избраха!

    Коментиран от #28, #48

    21:42 25.02.2026

  • 16 САМО ПИТАМ ❓

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":



    Какви "западни" мародери? Лукойл да не е западна компания?


    😂🤣

    Коментиран от #23

    21:43 25.02.2026

  • 17 ааа,

    19 2 Отговор
    то това с Теодора е едно нищо. Елате тук да разровите около всеки един прокурор, около всеки един съдия, нотариус, ЧСИ... Леле, какви неща ще откриете, бедна ви е фантазията. То няма такава тиня. А нашите прокурори да разследват където си решав в ЕС и такива неща ще излязат, че досиетата Епщайн ще се изчервят. Европа е затънала в тинята и само чудо може да я спаси. Аз в чудеса не вярвам, моля се България да се спаси от клоаката, в която я вкараха едни нещастници преди 36 години, и върху чиято съвест тежи физическата и духовна смърт на милиони българи.

    Коментиран от #59

    21:43 25.02.2026

  • 18 Къщи за тъщи, магистрали

    17 0 Отговор
    85 % загуба на вода, ток, Топлофикация и т.н. и т.н., кой ще ги разследва?

    21:43 25.02.2026

  • 19 Здраво

    11 0 Отговор
    кастрене трябва в държавата!

    21:44 25.02.2026

  • 20 Николова , София

    12 0 Отговор
    Тази я знам ,надолу от ханша прилича на Св ..ня, и го подчертава с облеклото си

    21:44 25.02.2026

  • 21 Бай Ставри

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ти си руски шебек!

    Коментиран от #25

    21:44 25.02.2026

  • 22 Гъбарко

    7 4 Отговор
    Айдее и Янкулоф на топа на устата. Нали е спец по 8-те Джуджета и Джуджанка с партизанското име Теди Еврото. Да видим какво ще мъцка в НС и ВСС.

    21:44 25.02.2026

  • 23 Сталин

    15 5 Отговор

    До коментар #16 от "САМО ПИТАМ ❓":

    Лукойл е от Швейцария,световната перачница на пари

    Коментиран от #29, #32

    21:45 25.02.2026

  • 24 Ти да видиш

    10 4 Отговор
    О, чудо. Нарушения при човека на Бобоците и Мунчо. Не думай. А не им ли светна лампичка, че беше "избрана" за европрокурор като трета в класирането?
    Но тогава нямаше "хепънинг" от радетелите на правото и правдата "Правосъдие за всеки".

    21:46 25.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абсурдистан

    9 1 Отговор
    Доста симптоматично за състоянието на нашата прокуратура.

    21:49 25.02.2026

  • 27 хаха

    10 1 Отговор
    Продажните байганчовци отново ги разкриха!
    ХАХАХА!

    21:50 25.02.2026

  • 28 Хахаха

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "Копейкин Костя":

    Не заблуждавай хората. Бобокови я набутаха, чрез Мунчо и "децата му" от Палавите Престъпници.

    21:50 25.02.2026

  • 29 ЛИЧНО МНЕНИЕ

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":



    Лукойл е ОТ Русия, но има регистрация в Швейцария. За да не я застигнат определени санкции. Ако беше швейцарска, май нямаше да й разпродават международните активи?


    Коментиран от #35

    21:50 25.02.2026

  • 30 Гечко

    8 3 Отговор
    Някой знае ли какво работи българския европрокурор?! Извинявам се за въпроса

    Коментиран от #37, #39

    21:51 25.02.2026

  • 31 Дзак

    4 0 Отговор
    Чакаме с интерес?

    21:52 25.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Чики-Рики

    8 2 Отговор
    Не я защитавам, изобщо,но защо извадиха компромата за разговора и с Пепи еврото, тъкмо тогава, когато в нейно разследване за газохранилището в Чирен,, съвсем,, случайно,, изплува,, името на Делян Славчев Пеевски?!Май и на Кьовеши не и е много,, чиста,, работата по отношение на така наречените,, зависимости,,!

    21:52 25.02.2026

  • 34 Лустрация

    3 3 Отговор
    и настаняване в Белене. Всички червени клепари в кауша!

    Коментиран от #38, #52

    21:53 25.02.2026

  • 35 златото

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "ЛИЧНО МНЕНИЕ":

    се изнася за жълти стотинки пак по същата схема чрез "канадска" компания но копейките са облъчени...

    21:54 25.02.2026

  • 36 Сталин

    8 5 Отговор

    До коментар #32 от "Ленин":

    Като Лукойл е руска защо има бензиностанции и бизнес в САЩ,гламав си като градински охлюв,акции на Лукойл притежава Ротшилд и други знайни незнайни пирати от запада

    Коментиран от #44

    21:56 25.02.2026

  • 37 Как какво

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Гечко":

    Да арестува лидерите на опзицията.

    Коментиран от #41

    21:58 25.02.2026

  • 38 А ЗА СИНИТЕ ДЕМОНКРАТНИ

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Лустрация":

    КЕЛЕПАРИ Дето приватизираха откраднаха почти всичко построено от червените дядовци КО ДА ГИ ПРАВИМ. ИМА ЕДИН КОЙТО ПИСА КАЗА НЕ КРАДИ НЕ УБИВАЙ И БЪДИ ДОБЪР С ДРУГИТЕ ТОЙ ЩЕ ИМ НАМЕРИ МЯСТОТО.

    22:01 25.02.2026

  • 39 как какво

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Гечко":

    Българският европрокурор работи същото, което работи и българския и.ф. главен прокурор. Както и същото, което работят всички останали български прокурори. Т.е. не работят нищо, освен да следят осторожно какви суми постъпват в банковите им сметки и под масата. Това е тежко обременяваща психиката работа, която заслужава по-добро заплащане от сегашното. Не е честно да се "работи" цяла година за мезонет в Гърция, това трябва да става за един месец.

    22:02 25.02.2026

  • 40 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор
    Жълтопаветна мистрия.

    22:04 25.02.2026

  • 41 Гечко

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Как какво":

    Благодаря! Значи не я харесвам! А кои лидери точно са арестувани последните 46 години? Сещам се само за Борисов. Извинявам се за въпроса

    Коментиран от #46, #64

    22:06 25.02.2026

  • 42 т-п трол соросоиден

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Копейкин Костя":

    Късопаметно жълтопаветно, единствено по времето на Орешарски спряха фондове л, но за нарушения по времето на предишния мандат на тиквата.

    Коментиран от #62

    22:08 25.02.2026

  • 43 да, ама не

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    България поне след ВСВ през цялото време е падала ниско, а може би и по отрано, но имаше строга забрана това да се разпространява по медиите. Това, че ти не знаеш или се правиш на улав си е твой проблем, а не наш общ.

    Коментиран от #51

    22:09 25.02.2026

  • 44 плоскоглав

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    колега прав си.Иаз знам че земята е плоска.

    22:11 25.02.2026

  • 45 Нима?

    4 0 Отговор
    Продажното семе си е такова навсякъде!

    22:12 25.02.2026

  • 46 как да ти кажа

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Гечко":

    "Арестуването" беше за няколко часа, което говори за това, че му създадоха мъченически образ, абсолютно незаслужено, разбира се. Героизираха го, създадоха му легенда. Затова днес той непрекъснато напомня как несправедливо е би малтретиран. Колко е несправедливо и колко е малтретиран, е тема на друг разговор. Важното е, че ПП успяха да го направят жертва, създадоха му легенда, която той не заслужава. Това не може да е случайно, това е уговорка, кояго ПП спазиха, а ББ употреби в своя полза. Героят ни мъченик той, жив да го ожалиш!

    Коментиран от #50, #57

    22:14 25.02.2026

  • 47 евро прекаратура

    3 0 Отговор
    Теодора Георгиева е виновна за тежко нарушение и БЕЗ повече обяснение.

    22:19 25.02.2026

  • 48 Напротив

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Копейкин Костя":

    Избраха я ППДБ като управляваха. Както казва кака ти Лена, препоръчаха я на г-жа Вещи.

    22:19 25.02.2026

  • 49 Тая пача

    5 3 Отговор
    Е инсталирана от двете прасета!

    22:20 25.02.2026

  • 50 към съда

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "как да ти кажа":

    Той сам си е легенда и ББ няма нужда от ПП.
    Ние ги хващаме, а те ги пускат.

    Коментиран от #54

    22:21 25.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 добавка

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лустрация":

    В Кауша при Калуша :)

    22:26 25.02.2026

  • 53 Мнение

    3 0 Отговор
    Щом Еврото я е “назначил” значи е е от мафията.

    22:27 25.02.2026

  • 54 мдаа

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "към съда":

    Въпрос на интелект е да разбереш какво се случва и да направиш всички причинно-следствени връзии. Ако не си способен да ги направиш, аз няма как да ти помогна въпреки желанието си.

    22:29 25.02.2026

  • 55 Перо

    4 0 Отговор
    Никога не е късно да станем за резил в мутренската демокрация!

    22:30 25.02.2026

  • 56 Пропуснал си

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    К пред ура, ама ние сме четящи с разбиране. Та, разбрахме те.

    22:36 25.02.2026

  • 57 Кажи , кажи

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "как да ти кажа":

    тази същата Димова , Кирил Петков я споменаваше при ареста на Борисов , по точно , че едва ли не арестът е със знанието на Кьовеши ! После майка й се подпали с цигара в някакво село , но по форумите се твърдеше , че са я убили , после подпалили и всичко това заради Тошка/ така и викали / .

    22:38 25.02.2026

  • 58 от ГЕРБ

    1 0 Отговор
    Тази европрокурорка като е пратена там от ГЕРБ, защо Урсулата не я защити ? Нали и тя е гербеджиййка ?

    22:40 25.02.2026

  • 59 Един посланик каза,

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ааа,":

    че всичко ще се реши на бойното поле. Само че фронтовете станаха много.

    22:44 25.02.2026

  • 60 Прокуратурата е мафия

    1 0 Отговор
    МАФИОТИ! ЧЕХА КАК НИ ПРЕДСТАВИ? СКАЧЕНИ ТУРСКИ КЕНЕФИ.

    22:50 25.02.2026

  • 61 Пепи Еврото

    1 0 Отговор
    "Ето тази обикновена селянка я направих европрокурор, казва бившият следовател за Теодора Георгиева"

    22:53 25.02.2026

  • 62 Копейкин Костя

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "т-п трол соросоиден":

    Провери бе, комуноид червен, с няколко клика на мишката и си гатов. Батко и братко, заменките на планински чукари за земи до морето и т.н!

    22:57 25.02.2026

  • 63 Някой си

    0 0 Отговор
    Чакайте малко!Скоро и за нея какво ще се разчуе ви е бедна фантазията.

    23:05 25.02.2026

  • 64 Някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Гечко":

    Извинявай,но виждал ли си друг арестант да ходи с ръце в джобовете като винетууу?Хайде по-сериозно коментарите.

    23:11 25.02.2026

