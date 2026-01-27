Обявиха кои влизат в Топ 10 на "Спортист на годината 2025"

Обявиха десетте изявени атлети, които ще се борят за престижната титла "Спортист на годината 2025". Тази година 68-ото издание на емблематичната анкета, организирана от Българската асоциация на спортните журналисти, привлече вниманието на 117 водещи спортни репортери от цялата страна. След оспорвано гласуване, списъкът с най-добрите вече е ясен.

В топ 10 попадат представители на различни спортове, които през изминалата година впечатлиха с постиженията си не само у нас, но и на международната сцена.

Ето кои са те (по азбучен ред):

Алберт Попов (ски-алпийски дисциплини)

Александър Везенков (баскетбол)

Александър Николов (волейбол)

Божидар Саръбоюков (лека атлетика)

Иван Иванов (тенис)

Карлос Насар (вдигане на тежести)

Никола Цолов (автомобилизъм)

Симеон Николов (волейбол)

Стилияна Николова (художествена гимнастика)

Тервел Замфиров (сноуборд)

Сред достойните, но останали извън финалната десетка, са имена като Алекс Грозданов (волейбол), Рами Киуан (бокс), Малена Замфирова (сноуборд), Кирил Милов (борба), Милена Тодорова (биатлон), Григор Димитров (тенис), Габриела и Стефани Стоеви (бадминтон) и още редица изявени спортисти.

Тази година битката за най-добър отбор ще се води между световните шампионки от националния отбор по волейбол за жени до 19 години и вицешампионите от мъжкия национален тим по волейбол.

Тържествената церемония по награждаването ще се състои след края на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 година. Организаторите от Българската асоциация на спортните журналисти ще отличат не само "Спортист на годината", но и ще връчат специалната награда "Вдъхновение" – признание за личност, допринесла значително за развитието на българския спорт.

По време на събитието ще стане ясно и кой ще бъде обявен за "Треньор на България" в 42-ото издание на анкетата, организирана от в. "Труд", както и кой ще получи приза за най-добър спортист с увреждания.

Специални отличия ще бъдат връчени и на заслужили български спортисти като знак на признателност от спортните журналисти.

Първата анкета "Спортист на годината" датира от 1958 г., когато баскетболистката Ваня Войнова става първият носител на титлата. Легендарната Стефка Костадинова държи рекорда с четири отличия, а Боян Радев и Станка Златева са трикратни победители. Сред двукратните шампиони са имена като Григор Димитров, Александър Везенков, Йордан Йовчев и други.