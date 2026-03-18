Скандал в хижа „Камен дел” завърши с изстрели

Скандал с изстрели, заплахи и барикада в хижа „Камен дел“. Напрежението ескалира след смяна на дългогодишния управител. Българският туристически съюз проведе конкурс за нов шеф, с което беше прекратен 10-годишният мандат на досегашния стопанин.

При пристигането на представители на съюза за предаване на управлението се стига до драматични сцени – произведени са изстрели към стената на хижата, отправени са заплахи с ножове и меч. По информация на очевидци досегашният хижар дори заявил готовност да посегне на живота си.

Ситуацията се изостря още повече, след като той се барикадирал вътре, заедно с новоизбрания управител. След намесата на органите на реда, бившият стопанин бил задържан.

„От туристическото дружество се обърнаха към нас, тъй като бяхме дали хижата за ползване от 2014 г. насам. Казаха ни, че има човек, който стои там без договор и не могат да се разберат с него. Той отказвал да напусне. Отидох с екип от „Туристическия съюз”, приехме хижата обратно и направихме конкурс. Появиха се хора със страхотна визия за мястото, с много добра програма и утвърден екип и спечелиха. На предишния стопанин му оставихме една стая, където да си прибере вещите и поетапно да ги изнесе. В един момент нещата ескалираха и започнаха заплахи. Накрая извади пистолет, произведе два изстрела към стената. Каза, че след като убие нас, няма да влезе в затвора, защото ще се самоубие. Накрая един от колегите му изби оръжието от ръката и го счупи. Полицията дойде, състави протокол и го задържа”, разказа в ефира на „Здравей, България” Васил Николов, член на Управителния съвет на Българския туристически съюз.

По думите му има стая в хижата, в която не са успели да влязат и не знаят какво има вътре.

„Не ни даде ключ. Ще искаме днес да бъде отворена в присъствието на полиция. Отвътре се чува бръмчене. Може да има всичко, дори уреди за отглеждане на наркотици”, смята той.