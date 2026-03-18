Скандал в хижа „Камен дел” завърши с изстрели

18 Март, 2026 22:34 853 11

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандал с изстрели, заплахи и барикада в хижа „Камен дел“. Напрежението ескалира след смяна на дългогодишния управител. Българският туристически съюз проведе конкурс за нов шеф, с което беше прекратен 10-годишният мандат на досегашния стопанин.

При пристигането на представители на съюза за предаване на управлението се стига до драматични сцени – произведени са изстрели към стената на хижата, отправени са заплахи с ножове и меч. По информация на очевидци досегашният хижар дори заявил готовност да посегне на живота си.

Ситуацията се изостря още повече, след като той се барикадирал вътре, заедно с новоизбрания управител. След намесата на органите на реда, бившият стопанин бил задържан.

„От туристическото дружество се обърнаха към нас, тъй като бяхме дали хижата за ползване от 2014 г. насам. Казаха ни, че има човек, който стои там без договор и не могат да се разберат с него. Той отказвал да напусне. Отидох с екип от „Туристическия съюз”, приехме хижата обратно и направихме конкурс. Появиха се хора със страхотна визия за мястото, с много добра програма и утвърден екип и спечелиха. На предишния стопанин му оставихме една стая, където да си прибере вещите и поетапно да ги изнесе. В един момент нещата ескалираха и започнаха заплахи. Накрая извади пистолет, произведе два изстрела към стената. Каза, че след като убие нас, няма да влезе в затвора, защото ще се самоубие. Накрая един от колегите му изби оръжието от ръката и го счупи. Полицията дойде, състави протокол и го задържа”, разказа в ефира на „Здравей, България” Васил Николов, член на Управителния съвет на Българския туристически съюз.

По думите му има стая в хижата, в която не са успели да влязат и не знаят какво има вътре.

„Не ни даде ключ. Ще искаме днес да бъде отворена в присъствието на полиция. Отвътре се чува бръмчене. Може да има всичко, дори уреди за отглеждане на наркотици”, смята той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Циганин ли си, българино? 🤔

    6 6 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българино?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    Коментиран от #3

    22:39 18.03.2026

  • 2 Някой е взел хижата

    6 2 Отговор
    за бащиния.

    22:42 18.03.2026

  • 3 Циганин ли си, българино? 🤔

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Българи всъщност е цигани от Индия. Всеки българин знае това и мълчи от срам 😂

    22:43 18.03.2026

  • 4 Асан Насилев

    4 3 Отговор
    На оръжие братя хижари, лама Ася от ПП- ПГБТ ще ви води!

    22:45 18.03.2026

  • 5 БТС

    4 0 Отговор
    Са бетер цигани. Всеки е захапал някакво кокалче от крилце или трътка и са озверели и гладни. Всички подобни организации и съюзи са оземлени от държавата, но са се самозабравили и дерибействат на воля, когато УС е не сменяем!

    22:47 18.03.2026

  • 6 Дзак

    2 0 Отговор
    "Появиха се хора със страхотна визия за мястото, с много добра програма и утвърден екип и спечелиха"! Работата е ясна. То каква програма за една хижа, освен поддръжка, уют и чистота. Може би бетон, фаянс и да стане хотел.

    22:49 18.03.2026

  • 7 Скаран с хижарството

    2 0 Отговор
    Де се намира тази хижа ма Миме?
    Дай локация .

    Коментиран от #8

    22:58 18.03.2026

  • 8 Апетитна

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скаран с хижарството":

    Бря тя почти в София...

    23:01 18.03.2026

  • 9 Туин Пийкс

    2 0 Отговор
    Много било актуално да си имаш хижа.. Може някое изморено кметче да дойде на почивка и да ти напълни.. сметките.

    23:02 18.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Георги Илиев Митев

    2 0 Отговор
    Тайното име на въпросната хижа още от времето на социализма и тоталитаризма на другаря Тодор Живков е "Публичния дом " на София.

    23:03 18.03.2026

