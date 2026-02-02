Джордж Ръсел предизвика Макс Верстапен

Британската звезда на Мерцедес - Джордж Ръсел, даде ясен сигнал, че е готов да се впусне в ожесточена битка за световната титла във Формула 1, насочвайки погледа си към доминиращия пилот на Ред Бул – Макс Верстапен.

В понеделник, по време на онлайн пресконференция, проведена от централата на Мерцедес край Лондон, Ръсел не скри увереността си и заяви: „Време е да се изправя срещу Макс!“

Младият британец подчерта, че е напълно подготвен да се включи в надпреварата за шампионската корона през 2026 година.

„Работим неуморно с целия екип, за да се възползваме максимално от новите технически регулации – от двигателите и шасито, до аеродинамиката, гумите и горивото. Чувствам се по-силен от всякога и вярвам, че можем да се борим за върха“, сподели Ръсел.

След като завърши четвърти в генералното класиране през 2025 година, Ръсел се нарежда сред основните фаворити за титлата с новия болид Mercedes W17. Германският отбор, който след завръщането си във Формула 1 през 2010 г. спечели осем поредни титли при конструкторите (2014-2021) и шест при пилотите с Люис Хамилтън, сега е решен да си върне лидерската позиция.

В компанията на младия си съотборник Андреа Кими Антонели и ръководителя на тима Тото Волф, Ръсел направи равносметка на тестовете в Барселона, които предхождат официалните изпитания в Бахрейн през февруари.

„Зад волана сме били само три дни, така че е рано за категорични изводи. Но, ако цитирам Тото – болидът не е за боклука, което вече е обнадеждаващо“, пошегува се Ръсел.

Той обаче остана предпазлив относно шансовете за титла: „Дали този болид ще ни донесе световната купа? Времето ще покаже.“

Ръсел, който не крие напрежението в отношенията си с Верстапен, призна, че е впечатлен от конкурентите и особено от новия двигател на Ред Бул (Форд).

„Съперниците ни изненадаха, а моторът на Ред Бул изглежда наистина впечатляващо“, коментира британецът.