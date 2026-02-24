Мани Пакиао и Флойд Мейуедър се завръщат на ринга

Лас Вегас отново ще бъде арена на незабравимо боксово зрелище! На 19 септември двама от най-легендарните боксьори на нашето време – Мани Пакиао и Флойд Мейуедър – ще премерят сили в дългоочакван реванш, който ще бъде излъчен ексклузивно по Netflix.

Филипинската икона Мани Пакиао, който вече е на 47 години, се завръща на професионалния ринг с впечатляваща визитка – 62 победи, от които цели 39 с нокаут, 8 загуби и 3 равенства. Пакиао остава единственият боксьор в историята, който е завоювал световни титли в цели осем различни теглови категории – постижение, което го нарежда сред най-великите в спорта.

От другата страна на ринга ще застане непобеденият американец Флойд Мейуедър. На 48 години, той може да се похвали с безупречен рекорд – 50 победи (27 с нокаут) и нито една загуба. Мейуедър е носител на световни титли в пет теглови категории и бронзов медалист от Олимпийските игри в Атланта през 1996 година. След като се оттегли от професионалния бокс през 2017 г., той се посвети на своята промоутърска компания, която работи с редица звезди от света на бокса и смесените бойни изкуства.

Припомняме, че двамата титани вече се срещнаха през 2015 година, когато Мейуедър излезе победител след съдийско решение и обедини шампионските пояси на WBC, WBA и WBO в полусредна категория.