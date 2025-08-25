Новини
България загуби шансове да премине групата на Световното първенство по волейбол за жени

25 Август, 2025 18:15 430 0

"Лъвиците" загубиха от Турция

Снимка: БГНЕС
България не успя да премине групата на Световното първенство по волейбол за жени в Тайланд. Националният ни отбор загуби от европейския шампион Турция с 0:3 (24:25, 19:25, 13:25). Малко по-рано през деня Испания не успя да ни подари възможност да се надяваме на третия мач, след като отстъпи с 2:3 срещу Канада. Поражението ни с 1:3 от „кленовите листа“ в първия ден на турнира се оказа фатално. Според регламента на Световното напред продължават първите два във всяка групи, а другите отпадат.

Българките затрудниха Турция в първия гейм. В началото двата отбора редуваха точките, докато съперникът поведе с 9:6. Нашите не само изравниха, но и повярваха в чудото. При 16:14 за туркините направихме пет поредни точки и замечтахме за гейма. Съперникът обаче демонстрира огромната си класа и отвърна със същата серия. Последното равенство дойде при 23:23. След това Турция спечели частта с 25:23.

Шансовете ни през втория гейм бяха далеч по-малки. Поведохме с 3:1, но съперникът отвърна с 8:5. От този момент преднината на Турция не спираше да расте – 17:10, 21:13, 23:14. Тогава предизвикахме таймаут при съперника с четири поредни точки, но изоставането беше твърде голямо. Накрая Турция поведе с 2:0 след 25:19.

Решителният гейм започна ударно за България. Заиграхме все едно ние сме големият фаворит и поведохме със 7:1. При резултат 10:4 обаче Турция показа своята класа. Еврошампионките отбелязаха 11 поредни точки, с което обърнаха резултата – 15:10. До края нямахме никакви шансове. Турция поведе с 19:11, а после с 22:12. Двубоят завърши с 25:13.

В сряда ще завършим участието си на Световното първенство с мач срещу Испания от 15,30 часа, който ще определи кой ще е трети в крайното класиране на групата.


