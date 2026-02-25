ЦСКА извърши подмяна за историята след тежкия провал миналия сезон. Ден преди да затвори трансферния пазар в България „червените" привлякоха нов Nº7 тази зима - аржентинския защитник Факундо Родригес.

Той дойде под наем от Естудиантес до края на следващия сезон. Според източници от клуба със защитника е приключила и селекцията на тима до лятото, пише „Мач Телеграф“.

От загубения от Арда бараж за Европа до момента „червените" са се разделили с 18 футболисти, а са привлекли 15 нови. Цифрите са впечатляващи, а отделено може да се отчете, че двама души са част и от двата списъка.

Това са Давид Сегер и Кевин Додай, които бяха привлечени лятото, но си тръгнаха през настоящия трансферен прозорец. Щетите на ЦСКА от тези два грешни трансфера са солидни поне в частта на шведския халф, който си тръгна като свободен агент срещу компенсация.

Ситуацията при Кевин Додай е по-приемлива, защото той беше върнат под наем в стария му отбор.

Според футболния портал „Трансфермаркт" футболисти на обща стойност 14 300 000 евро са напуснали по един или друг начин ЦСКА след края на миналия сезон. Сред тях обаче няма нито един продаден, а четирима са преотстъпени, което означава, че стойността им ще се върне в клуба, когато се завърнат.

При взетите нещата са по-различни. Те са оценени на 11 750 000 евро, а за тях са платени 6 670 000 евро. С други думи, балансът на трансферната политика на ЦСКА от началото на сезона е минус 6 670 000 евро.

Всичко това са само сухи цифри, а подмяната спортно-технически е в пъти по-голяма. Към днешна дата ЦСКА има далеч по-силен отбор и глобално, и като индивидуалности, от миналия сезон, а това се вижда ясно и от играта, и от резултатите, пише още изданието.