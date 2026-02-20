Шарл Льоклер с впечатляваща скорост в последния ден на тестовете във Формула 1 в Бахрейн

Днес, на пистата „Сахир“ в Бахрейн, Шарл Льоклер от екипа на Ferrari демонстрира изключителна форма и оглави класирането в заключителния ден на тестовете за сезон 2026 във Формула 1. Младият монегаск остави зад себе си Ландо Норис (McLaren) и световния шампион Макс Верстапен (Red Bull), които допълниха челната тройка.

Още в сутрешните часове Льоклер зададе темпото, а следобед пилотите се впуснаха в последен щурм за ценни километри преди старта на шампионата. Сесията започна в 15:00 местно време, като отборите се възползваха максимално от последната възможност за тестове преди първото състезание за годината – Гран при на Австралия, което ще се проведе между 6 и 8 март.

Въпреки техническите неволи, които сполетяха Aston Martin – проблем с батерията ограничи участието на Фернандо Алонсо в четвъртък, а Ланс Строл успя да направи едва шест обиколки без записано време – останалите тимове не срещнаха сериозни затруднения. Honda официално потвърди, че британският отбор ще има „много ограничена“ програма за петъчния ден.

Льоклер впечатли с най-добро време от 1:31.992 минути, с което не само оглави класирането за деня, но и постави най-бързата обиколка за целия тестови период. Ландо Норис остана на 0.879 секунди зад него, а Макс Верстапен се нареди трети. Джордж Ръсел (Mercedes) и Пиер Гасли (Alpine) оформиха топ 5.

Сред останалите пилоти, които се отличиха, бяха Оли Беърман (Haas), Габриел Бортолето (Audi), Кими Антонели (Mercedes), Арвин Линдблад (Racing Bulls) и Карлос Сайнц (Williams), които попълниха първата десетка.

Любопитен факт – Линдблад навъртя най-много обиколки за деня – цели 165! Оскар Пиастри (McLaren) финишира 11-ти, следван от Естебан Окон (Haas) и Исак Хаджар (Red Bull). Валтери Ботас и Серхио Перес, които тази година се състезават за Cadillac, заеха съответно 14-та и 16-та позиция, а между тях се нареди Нико Хюлкенберг (Audi).

С края на предсезонните тестове в Бахрейн, всички погледи вече са насочени към Мелбърн, където след две седмици ще бъде даден стартът на новия, изпълнен с 24 кръга сезон във Формула 1.