Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Шарл Льоклер с впечатляваща скорост в последния ден на тестовете във Формула 1 в Бахрейн

Шарл Льоклер с впечатляваща скорост в последния ден на тестовете във Формула 1 в Бахрейн

20 Февруари, 2026 20:44 1 094 0

  • формула 1-
  • шарл льоклер-
  • тестове бахрейн-
  • ferrari-
  • сезон 2026-
  • резултати-
  • класиране-
  • гран при австралия-
  • макс верстапен-
  • ландо норис-
  • новини f1

Всички погледи вече са насочени към първото състезание в Мелбърн

Шарл Льоклер с впечатляваща скорост в последния ден на тестовете във Формула 1 в Бахрейн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес, на пистата „Сахир“ в Бахрейн, Шарл Льоклер от екипа на Ferrari демонстрира изключителна форма и оглави класирането в заключителния ден на тестовете за сезон 2026 във Формула 1. Младият монегаск остави зад себе си Ландо Норис (McLaren) и световния шампион Макс Верстапен (Red Bull), които допълниха челната тройка.

Още в сутрешните часове Льоклер зададе темпото, а следобед пилотите се впуснаха в последен щурм за ценни километри преди старта на шампионата. Сесията започна в 15:00 местно време, като отборите се възползваха максимално от последната възможност за тестове преди първото състезание за годината – Гран при на Австралия, което ще се проведе между 6 и 8 март.

Въпреки техническите неволи, които сполетяха Aston Martin – проблем с батерията ограничи участието на Фернандо Алонсо в четвъртък, а Ланс Строл успя да направи едва шест обиколки без записано време – останалите тимове не срещнаха сериозни затруднения. Honda официално потвърди, че британският отбор ще има „много ограничена“ програма за петъчния ден.

Льоклер впечатли с най-добро време от 1:31.992 минути, с което не само оглави класирането за деня, но и постави най-бързата обиколка за целия тестови период. Ландо Норис остана на 0.879 секунди зад него, а Макс Верстапен се нареди трети. Джордж Ръсел (Mercedes) и Пиер Гасли (Alpine) оформиха топ 5.

Сред останалите пилоти, които се отличиха, бяха Оли Беърман (Haas), Габриел Бортолето (Audi), Кими Антонели (Mercedes), Арвин Линдблад (Racing Bulls) и Карлос Сайнц (Williams), които попълниха първата десетка.

Любопитен факт – Линдблад навъртя най-много обиколки за деня – цели 165! Оскар Пиастри (McLaren) финишира 11-ти, следван от Естебан Окон (Haas) и Исак Хаджар (Red Bull). Валтери Ботас и Серхио Перес, които тази година се състезават за Cadillac, заеха съответно 14-та и 16-та позиция, а между тях се нареди Нико Хюлкенберг (Audi).

С края на предсезонните тестове в Бахрейн, всички погледи вече са насочени към Мелбърн, където след две седмици ще бъде даден стартът на новия, изпълнен с 24 кръга сезон във Формула 1.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове