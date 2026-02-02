Новини
12 000 билета са продадени за мача за Суперкупата

2 Февруари, 2026 14:00 676 4

Срещата започва в 18:00 часа, а вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16:30 часа

12 000 билета са продадени за мача за Суперкупата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската професионална футболна лига информира футболните привърженици, че във вторник (3 февруари) след 11:00 часа ще бъдат отворени билетните каси на стадион "Васил Левски", както следва - касите на ул. Гурко и касите на ул. Граф Игнатиев (Синьото), където ще се продават билети за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски.

Срещата започва в 18:00 часа, а вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16:30 часа. Към 11:30 часа на 2 февруари са продадени над 12 000 билета.

Символичен домакин на двубоя е Лудогорец. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в:

- Блок 9 на Сектор А
- Блок 44 на Сектор Г

Привържениците на Левски ще заемат:

- Блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А
- както и целите Сектор Б и Сектор В

Цени на билетите:

Сектор А – 25 евро
Сектор В – 15 евро
Сектор Б и Сектор Г – 10 евро

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям

    3 0 Отговор
    Дванайсет хиляди супер боклука... а не благодаря!

    Коментиран от #2

    14:04 02.02.2026

  • 2 Трол

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Голям":

    Не обиждайте феновете на "Лудогорец", моля.

    14:15 02.02.2026

  • 3 Кирил

    2 0 Отговор
    запалянкОВЦИ на двулитровки бири в пластмаса и на кафяво. Най-голмото дъно.

    14:18 02.02.2026

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    Ще зъзнат на температури под нулата.

    14:29 02.02.2026

