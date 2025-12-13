Божидар Краев изигра пълни 90 минути при безголово реми между Сидни Уондърърс и Бризбейн Роар

Сидни Уондърърс, с българския национал Божидар Краев в стартовия състав, не успя да надделее над гостуващия Бризбейн Роар – 0:0, в мач от осмия кръг на австралийската А-Лига.

Краев започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути, но не успя да се отличи с решаващи действия, въпреки старанието си.

Срещата премина под знака на здравите защити и липсата на голови положения, което остави феновете на стадиона в Сидни без радостта от попадения.

Това равенство е трето за сезона за Сидни Уондърърс, които до момента имат и две победи, както и три поражения. С този актив тимът заема седмото място във временното класиране на А-Лигата, като продължава да търси постоянство в изявите си.

Бризбейн Роар също записва трето реми през кампанията, но с четири победи и само една загуба, отборът се изкачва до третата позиция в таблицата.