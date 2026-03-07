Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Димитър Ганев: Радев няма да бъде твърде активен в предизборната кампания. Ще продължи да се държи дистанцирано

7 Март, 2026 17:20 417 13

Правителството на Андрей Гюров се свързва най-вече с ПП-ДБ. И заради това имиджовата щета, свързана с този кабинет, ще бъде за сметка на коалицията, допълни политологът

Димитър Ганев: Радев няма да бъде твърде активен в предизборната кампания. Ще продължи да се държи дистанцирано - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Румен Радев няма да бъде твърде активен по време на предизборната кампания, по-скоро ще действа така, както и сега. Явно идеята е той да продължи да се държи президентски – малко отгоре и леко дистанцирано. Защото, ако влезеш на калния партиен терен, това се отразява, коментира политологът от „Тренд” Димитър Ганев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NovaNews.
По негови думи Радев ще използва политическия капитал, който натрупа като опонент на Пеевски и Борисов.
Ганев цитира последното проучване на „Тренд”, което сочи, че 1/3 от вота ще отиде при бившия президент.

По негови думи от Радев няма да чуем за евентуални партньорства, защото всяко едно такова би му затворило електорални врати. „Неговата формация опитва да отвори максимално ветрилото”, допълни Ганев.
По отношение на БСП и рокадите там той каза, че партията е изпратила ясно послание по време на конгреса - радикална промяна. Настоящото ръководство дава най-големи шансове за влизане в НС.

Ганев смята, че правителството на Андрей Гюров се свързва най-вече с ПП-ДБ. И заради това имиджовата щета, свързана с този кабинет, ще бъде за сметка на коалицията, допълни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хмм

    5 1 Отговор
    Ако иска по-висок резултат, трябва по-висока активност. Може и в социалните медии.

    17:30 07.03.2026

  • 4 Убеден

    6 4 Отговор
    Радев е скрит двуличник,а тези де му се възхищават са за д-р Гълъбова...

    Коментиран от #8

    17:31 07.03.2026

  • 5 Пич

    5 2 Отговор
    Какво беше определението за леке - мръсно гадно петно! Ааа, за изборите - Главнокомандващата състави либерастко - атлантически кабинет от ПП и ГЕРБ, по нареждане на Румбата!!! Какво искам да кажа ли - Данте Алигиери !!

    17:32 07.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 един

    2 0 Отговор
    Оти тъй?

    17:34 07.03.2026

  • 8 Мухахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Убеден":

    А ти от кои си

    17:34 07.03.2026

  • 9 Да ви кажа

    2 2 Отговор
    Само Р.Радев ще ви управи ,качественно

    17:36 07.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дориана

    0 1 Отговор
    Ама, разбира се той няма да падне на нивото на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов. Много е далеч от зловредни нападки срещу опоненти , клюки , агресия и просташки език .

    17:38 07.03.2026

  • 12 Гласоподавател

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ахааа":

    Ако не си решил за кой да гласуваш, гласувай за този който е най нападан от Пеевски ДПС, и Борисов ГЕРБ.

    17:39 07.03.2026

  • 13 търговище

    0 0 Отговор
    Радев така ще ги изненада , търговище 30 години нее имало демокрация ,всички знаят един ХАРИ ПОТЪР завладя областа ,и като паша се разпорежда ,наказва уволнява непослушните ,полиция даначни ,резеи и всички са със него ,дори и защита на потребителите ,испалняват неговите разпоредби

    17:40 07.03.2026

