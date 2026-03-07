Димитър Ганев: Радев няма да бъде твърде активен в предизборната кампания. Ще продължи да се държи дистанцирано

Румен Радев няма да бъде твърде активен по време на предизборната кампания, по-скоро ще действа така, както и сега. Явно идеята е той да продължи да се държи президентски – малко отгоре и леко дистанцирано. Защото, ако влезеш на калния партиен терен, това се отразява, коментира политологът от „Тренд” Димитър Ганев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NovaNews.
По негови думи Радев ще използва политическия капитал, който натрупа като опонент на Пеевски и Борисов.
Ганев цитира последното проучване на „Тренд”, което сочи, че 1/3 от вота ще отиде при бившия президент.
По негови думи от Радев няма да чуем за евентуални партньорства, защото всяко едно такова би му затворило електорални врати. „Неговата формация опитва да отвори максимално ветрилото”, допълни Ганев.
По отношение на БСП и рокадите там той каза, че партията е изпратила ясно послание по време на конгреса - радикална промяна. Настоящото ръководство дава най-големи шансове за влизане в НС.
Ганев смята, че правителството на Андрей Гюров се свързва най-вече с ПП-ДБ. И заради това имиджовата щета, свързана с този кабинет, ще бъде за сметка на коалицията, допълни той.
