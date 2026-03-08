Хулио Веласкес: В нито един от мачовете Лудогорец не са ни превъзхождали тотално, за да го загубим

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция на стадион Георги Аспарухов преди утрешния двубой на „сините“ срещу Локомотив Пловдив. Треньорът изрази увереност в своите футболисти и подчерта положителния облик на отбора въпреки кадровите проблеми в атака.

Ето какво каза Веласкес, цитиран от Gong.bg:

„В някои мачове показахме зрялост. В нито един от мачовете Лудогорец не са ни превъзхождали тотално, за да го загубим. В положителна позиция се намираме в момента. Знаете по-добре от мен откога отборът не е бил в подобно положение. Това се дължи на момчетата, трябва да сме много позитивни. Благодарение на работата на момчетата можем да се изравним в доста ситуации, положително сме настроение и както винаги опитваме да се подобрим където можем, да се развиваме. Тотално фокусът е върху понеделник - да направим добър мач и да опитаме да го спечелим, разбира се“, сподели той.

„Загубата на Локомотив в последния кръг нито е позитивна, нито негативна за нас, това е различен мач. Те преди това направиха равен с Лудогорец, кое е истинското им лице? Излизаме с отговорност и уважение, анализирайки силните и слабите страни на противника, да проведем мача по начина, по който ни устройва. Винаги гледаме обективно на цялостното класиране. Класирането показва, че това са четирите отбора горе в таблицата. Логиката говори, че битката за титлата ще е между тези четири отбора. Оттук насетне други мачове, бъдещи срещи, не губим време да анализираме, фокусът е върху утрешния мач. Времето за освежаване на отбора след Разград? Да, бях част от това пътуване, възстановени сме. Разбира се, има и допълнителна умора, но това никога няма да е извинение за нас. Да, възстановени сме и сме готови за мача утре“, категоричен бе Веласкес.

„Ситуацията е много проста. Без да задълбавам в материята, истината е, че наблюдаваме футболист, защото е ясно, че с контузията на Сангаре, като добавим и ситуацията с Фабиен, ясно е, че в атака намаляват опциите. Ситуацията със свободните агенти в момента е доста сложна. Без да споменавам имена, клубът наблюдава възможности, има вариант да дойде играч, както и може да не се присъедини към нас. Ще видим какво се случва и в крайна сметка дали може да дойде играч, който да ни помогне. Търсенето е продиктувано от липсата на футболисти на дадена позиция“, обясни той.

„Кой утре ще води атаката? Няма да плача или да търся извинения. Винаги гледам, че чашата е наполовина пълна, позитивен съм, това ми харесва. Не ми се налага за първи път да търся решение на този въпрос. Разчитам и виждам възможностите кой на каква позиция може да играе през тренировките през седмицата. Затова без извинение - излизаме и искаме да победим“, заяви Веласкес. Той допълни: „Мога да говоря с уважение към всички за това, което се случва след като аз застанах начело на отбора. Краят на миналия сезон и настоящият. Когато се изправихме срещу Лудогорец, винаги сме били съперници, не трябва да забравяме обективната реалност. Затова поставям много висока оценка на играчите, с които разполагаме. Уважавам всички отбори, но понеже питате за Лудогорец, те са спечелили 14 титли поред, къде се е случило това нещо? Играчите ни са израснали в много аспекти, във всеки мач показват добро поведение. Откакто аз съм начело на отбора, имаме победи, равни и загуби срещу Лудогорец. Загубите идват от дребни детайли, но говорим за първенство, където играят много отбори в крайна сметка. Изключителна важна заслуга е, че в това първенство Левски е на водеща позиция“.

„Локомотив е отбор, с който имаме опит. Не стояхме добре, когато им гостувахме. Те също не направиха нещо кой знае какво, но се възползваха от наша грешка, за да вземат мача. Отборът който зависи срещу кой играе. Може да вземе от всеки противник нещо, както го видяхме в мача им срещу Лудогорец. Трябва да ги неутрализираш и да не им даваш да те хванат на контраатака. Играят различно, но трябва да ги накараш да се чувстват неудобно. Това е отбор, който стои доста добре, когато не притежава топката. Добре се разгръщат при преходите, добре се защитават. Вярваме в многофункционалността на нашите футболисти. Ще изберем тези 11, които за утрешната среща ще дадат най-доброто от себе си. Не е важно само как ще започнеш мача, трябва да имаш и решения от пейката. Ще видим кои ще започнат и кой ще започнат на пейката. Оливер и Переа са наказани, а Сангаре и Фабиен контузени. За другите ще видим днес на тренировката“, завърши треньорът на Левски.