Пеп Гуардиола ще пропусне два ключови мача на Манчестър Сити

Мениджърът на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, ще бъде далеч от тъчлинията в следващите два официални двубоя на "гражданите". Причината – натрупани жълти картони, които му донесоха автоматично наказание от два мача, съгласно регламента на Футболната асоциация.

Гуардиола няма да може да ръководи отбора си при гостуването на Уест Хем в Премиър лийг, насрочено за 14 март, както и в четвъртфиналния сблъсък за ФА Къп, който ще се проведе през първия уикенд на април.

Любопитното е, че между тези две срещи се пада финалът за Купата на Лигата на 22 март – двубой, в който испанският специалист ще има право да бъде на скамейката и да дирижира тактическите действия на своите възпитаници.

Според действащите разпоредби на ФА, наказанията за мениджъри и треньорски щабове не се прилагат за финалите на ФА Къп, Купата на Лигата и Трофея на EFL, както и за плейофите в Английската футболна лига и аматьорските дивизии. Това позволява на Гуардиола да бъде на линия за важния финал, въпреки санкцията.

След победата с 3:1 над Нюкасъл в осминафиналите на ФА Къп, Гуардиола не скри иронията си по повод новия рекорд, който добавя към впечатляващата си колекция: „Ще ви кажа нещо – счупихме всички рекорди в тази страна, абсолютно всички. Сега държа и този – мениджър с най-много жълти картони. Искам всички рекорди, вече имам и този. Ще почивам два мача, но винаги ще защитавам Доку и целия отбор. Има неща, които дори след 10 години не мога да разбера. Разгледайте ситуацията“, заяви наставникът с присъщото си чувство за хумор.