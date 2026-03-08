Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пеп Гуардиола ще пропусне два ключови мача на Манчестър Сити

Пеп Гуардиола ще пропусне два ключови мача на Манчестър Сити

8 Март, 2026 16:54 612 0

  • манчестър сити -
  • пеп гуардиола-
  • натрупани жълти картони-
  • наказание -
  • футболната асоциация

Мениджърът е с наказание заради натрупани картони

Пеп Гуардиола ще пропусне два ключови мача на Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, ще бъде далеч от тъчлинията в следващите два официални двубоя на "гражданите". Причината – натрупани жълти картони, които му донесоха автоматично наказание от два мача, съгласно регламента на Футболната асоциация.

Гуардиола няма да може да ръководи отбора си при гостуването на Уест Хем в Премиър лийг, насрочено за 14 март, както и в четвъртфиналния сблъсък за ФА Къп, който ще се проведе през първия уикенд на април.

Любопитното е, че между тези две срещи се пада финалът за Купата на Лигата на 22 март – двубой, в който испанският специалист ще има право да бъде на скамейката и да дирижира тактическите действия на своите възпитаници.

Според действащите разпоредби на ФА, наказанията за мениджъри и треньорски щабове не се прилагат за финалите на ФА Къп, Купата на Лигата и Трофея на EFL, както и за плейофите в Английската футболна лига и аматьорските дивизии. Това позволява на Гуардиола да бъде на линия за важния финал, въпреки санкцията.

След победата с 3:1 над Нюкасъл в осминафиналите на ФА Къп, Гуардиола не скри иронията си по повод новия рекорд, който добавя към впечатляващата си колекция: „Ще ви кажа нещо – счупихме всички рекорди в тази страна, абсолютно всички. Сега държа и този – мениджър с най-много жълти картони. Искам всички рекорди, вече имам и този. Ще почивам два мача, но винаги ще защитавам Доку и целия отбор. Има неща, които дори след 10 години не мога да разбера. Разгледайте ситуацията“, заяви наставникът с присъщото си чувство за хумор.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове