Владимир Илиев влезе в топ 10 на Световната купа по биатлон в Естония

12 Март, 2026 20:05 440 1

Българинът завърши девети

Владимир Илиев влезе в топ 10 на Световната купа по биатлон в Естония - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският биатлонист Владимир Илиев направи силно участие в спринта на 10 километра в естонския зимен център Отепя, където се нареди сред най-добрите десет в света. 39-годишният ветеран демонстрира хладнокръвие и безупречна стрелба, което му осигури престижното девето място – най-високото му класиране за сезона до момента.

Илиев премина трасето без нито една грешка в двете стрелби, а финалното му време бе идентично с това на чеха Витеслав Хорниг, като двамата разделиха деветата позиция. Българинът изостана с 52.2 секунди от победителя, но въпреки това остави зад себе си редица елитни състезатели.

За съжаление, останалите български представители не успяха да се доближат до челните места. Константин Василев завърши 81-ви с три пропуска и изоставане от 3:21.1 минути, Васил Зашев финишира 84-ти също с три грешки и пасив от 3:28.2, а Георги Джоргов остана 96-ти с две неточности и изоставане от 4:15.5 минути.

В надпреварата за златото норвежецът Стурла Холм Лагрейд затвърди доминацията си, като спечели втора поредна победа за Световната купа. След успеха си в масовия старт в Контиолахти, Лагрейд отново бе безупречен на стрелбището и триумфира в Отепя с време 23:28.5 минути. Французинът Емилиен Жаклен остана втори, на 10.7 секунди след норвежеца, а германецът Филип Наврат допълни почетната стълбичка с изоставане от 17.8 секунди.

В генералното класиране на Световната купа лидер остава французинът Ерик Перо с 1028 точки, следван от италианеца Томазо Джакомел (797 точки) и шведа Себастиан Самуелсон (764 точки).

Благодарение на отличното си представяне в Естония, Владимир Илиев се изкачи до 48-ата позиция в подреждането, като вече има 73 точки в актива си.


  • 1 БРАВО

    1 0 Отговор
    РАДОСТНА НОВИНА ,.... на фона на негативизма по света

    20:10 12.03.2026

