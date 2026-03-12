Владимир Илиев влезе в топ 10 на Световната купа по биатлон в Естония

Българският биатлонист Владимир Илиев направи силно участие в спринта на 10 километра в естонския зимен център Отепя, където се нареди сред най-добрите десет в света. 39-годишният ветеран демонстрира хладнокръвие и безупречна стрелба, което му осигури престижното девето място – най-високото му класиране за сезона до момента.

Илиев премина трасето без нито една грешка в двете стрелби, а финалното му време бе идентично с това на чеха Витеслав Хорниг, като двамата разделиха деветата позиция. Българинът изостана с 52.2 секунди от победителя, но въпреки това остави зад себе си редица елитни състезатели.

За съжаление, останалите български представители не успяха да се доближат до челните места. Константин Василев завърши 81-ви с три пропуска и изоставане от 3:21.1 минути, Васил Зашев финишира 84-ти също с три грешки и пасив от 3:28.2, а Георги Джоргов остана 96-ти с две неточности и изоставане от 4:15.5 минути.

В надпреварата за златото норвежецът Стурла Холм Лагрейд затвърди доминацията си, като спечели втора поредна победа за Световната купа. След успеха си в масовия старт в Контиолахти, Лагрейд отново бе безупречен на стрелбището и триумфира в Отепя с време 23:28.5 минути. Французинът Емилиен Жаклен остана втори, на 10.7 секунди след норвежеца, а германецът Филип Наврат допълни почетната стълбичка с изоставане от 17.8 секунди.

В генералното класиране на Световната купа лидер остава французинът Ерик Перо с 1028 точки, следван от италианеца Томазо Джакомел (797 точки) и шведа Себастиан Самуелсон (764 точки).

Благодарение на отличното си представяне в Естония, Владимир Илиев се изкачи до 48-ата позиция в подреждането, като вече има 73 точки в актива си.