Марица Пловдив триумфира безапелационно в редовния сезон на НВЛ

Волейболният отбор на Марица Пловдив затвърди доминацията си в женското първенство, след като завърши редовния сезон без нито една загуба. В последния кръг момичетата на Ахметджан Ершимшек демонстрираха класа и самочувствие, като разгромиха гостуващия тим на Драгоман с категоричното 3:0 (25:16, 25:11, 25:17) в зала "Строител".

С впечатляващ актив от 54 точки и едва два загубени гейма през целия сезон, пловдивчанки не оставиха никакво съмнение кой е безспорният лидер в Националната волейболна лига.

Александра Китипова се отличи като най-резултатна в срещата, записвайки 23 точки на сметката си и водейки отбора към поредния успех.

Още преди последния двубой Марица си беше осигурила първото място в класирането, което им гарантира домакинско предимство в предстоящите плейофи.

На четвъртфиналите шампионките ще се изправят срещу осмия в крайното подреждане – Славия.

В същото време Левски също приключи редовния сезон с победа – 3:0 (25:11, 25:18, 25:15) срещу Варна ДКС, но остана на 10 точки зад Марица в генералното класиране.