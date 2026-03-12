Новини
Спорт »
Волейбол »
Марица Пловдив триумфира безапелационно в редовния сезон на НВЛ

Марица Пловдив триумфира безапелационно в редовния сезон на НВЛ

12 Март, 2026 20:23 341 0

  • марица пловдив-
  • първенство-
  • ахметджан ершимшек-
  • драгоман-
  • демакс лига-
  • волейбол

Тимът влиза в плейофите като абсолютен фаворит за нова титла

Марица Пловдив триумфира безапелационно в редовния сезон на НВЛ - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболният отбор на Марица Пловдив затвърди доминацията си в женското първенство, след като завърши редовния сезон без нито една загуба. В последния кръг момичетата на Ахметджан Ершимшек демонстрираха класа и самочувствие, като разгромиха гостуващия тим на Драгоман с категоричното 3:0 (25:16, 25:11, 25:17) в зала "Строител".

С впечатляващ актив от 54 точки и едва два загубени гейма през целия сезон, пловдивчанки не оставиха никакво съмнение кой е безспорният лидер в Националната волейболна лига.

Александра Китипова се отличи като най-резултатна в срещата, записвайки 23 точки на сметката си и водейки отбора към поредния успех.

Още преди последния двубой Марица си беше осигурила първото място в класирането, което им гарантира домакинско предимство в предстоящите плейофи.

На четвъртфиналите шампионките ще се изправят срещу осмия в крайното подреждане – Славия.

В същото време Левски също приключи редовния сезон с победа – 3:0 (25:11, 25:18, 25:15) срещу Варна ДКС, но остана на 10 точки зад Марица в генералното класиране.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове