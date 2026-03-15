Треньорът на Берое: Ако нашият гол беше за Левски, щеше да бъде зачетен

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе говори след загубата на своя тим от Левски. “Заралии” отстъпиха с 0:1 като домакини.
“Това беше равностоен мач, който не трябваше да загубим. Трябва да кажем, че това е мач с два гола - единият беше зачетен, другият не. Ако беше за другия отбор, щеше да е зачетен. Не можахме да видим по време на мача кой беше отборът, който е лидер в класирането и кой гледа да не изпадне. Направихме един добър мач.
За наше съжаление ние нямаме късмет. Не можем да кажем, че сме по-зле от противниците. Днес съм много доволен от представянето на момчетата. Те се представят добре, ако се представяме така, ще съберем точки”, заяви Урибе.
1 Даниел
22:03 15.03.2026
2 Джабе
МНОГО ПОДАРЪЦИ ПОЛУЧАВАТ .
Коментиран от #3, #7
22:31 15.03.2026
3 Ку-ку
До коментар #2 от "Джабе":Най-големия подарък ви направиха през 2016 когато умряхте и ви "съживиха"....е вярно малко се получи като "Франкенщайн", ама вие си се радвате, като си нямате нищо, горките припоци.. 🤣🤣🤣
Коментиран от #15
22:38 15.03.2026
7 Тихо тихо
До коментар #2 от "Джабе":Шшшшшттттт след 3:0 е по-добре да си затваряте всички отверстия, че блика бяла течност.
22:58 15.03.2026
9 Абе
Коментиран от #12
23:54 15.03.2026
10 Бойкот на Съдийския отбор
01:18 16.03.2026
11 БФС е корумпе!
Гнус. Особено след дузпата срещу Локо Пловдив
01:21 16.03.2026
13 Исторически факти
01:37 16.03.2026
14 Хосе
06:44 16.03.2026
15 А през 26 вас ви чака
До коментар #3 от "Ку-ку":Същата Съдба! С тия 30 млн . Борчове....!
08:23 16.03.2026
16 ганя български
09:39 16.03.2026