Ще станем ли свидетели на паметни обрати в Шампионската лига?

Тази вечер ще се изиграят четири мача от реваншите в осминафиналната фаза на Шампионската лига.

В ранната среща от 19:45 часа Спортинг Лисабон посреща Бодьо/Глимт на ''Жозе Алваладе''. Норвежците спечелиха първия мач у дома с класическото 3:0 и вече се виждат на четвъртфиналите, но „лъвовете'' са амбицирани да направя исторически обрат да крайния успех.

В ситуацията на португалския тим е Манчестър Сити, който загуби визитата на Реал Мадрид с 0:3 и сега ще трябва да прави чудо, за да не отпадне в толкова ранна фаза на турнира.

Подобно е и положението на Челси, който си тръгна с тежко поражение 2:5 в гостуването на Пари Сен Жермен. Това прави задачата на лондончани на ''Стамфорд Бридж'' изключително сложна и малцина вярват в обрата.

Лидерът във Висшата лига Арсенал се изправя срещу Леверкузен на ''Емиратс'' в търсене на задължителен успех. Първата среща в Германия завърши при равен резултат 1:1.

Шампионска лига, 1/8-финали (реванши):

19:45 Спортинг Лисабон – Бодьо/Глимт (0:3 в първата среща)

22:00 Арсенал – Леверкузен (1:1)

22:00 Манчестър Сити - Реал Мадрид (0:3)

22:00 Челси – ПСЖ (2:5)