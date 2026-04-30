Фенербахче остава без капитан: Мерт Яндаш получи едногодишна забрана

30 Април, 2026 21:37 751 0

Причината е участие в схема със залагания

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

В турския футбол избухна истински скандал, след като Турската футболна федерация (TFF) официално обяви, че капитанът на Фенербахче – Мерт Яндаш, е отстранен от футболните терени за срок от една година. Решението бе взето от Професионалната футболна дисциплинарна комисия, след като стана ясно, че 31-годишният полузащитник е замесен в мащабна схема за незаконни залагания на футболни срещи.

Яндаш, който се присъедини към истанбулския гранд през лятото на 2020 година, се превърна в ключова фигура за отбора, записвайки 149 мача, 11 попадения и 25 асистенции във всички турнири. Въпреки впечатляващата си статистика, бъдещето му във Фенербахче остава под въпрос, тъй като договорът му изтича това лято.

Любопитен факт е, че малко преди да бъде наложена тежката санкция, Яндаш бе освободен от ареста, където прекара четири месеца по време на разследването срещу него.

Случаят хвърли сянка върху турския футбол, който вече бе разтърсен през есента на 2025 година, когато президентът на TFF Ибрахим Хаджиосманоглу обяви отстраняването на цели 149 съдии заради участие в подобни схеми. Освен това, над 1000 футболисти също са били разследвани за съпричастност към незаконни залагания.


Подобни новини


