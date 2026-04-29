Астън Вила с амбиции за Маркъс Рашфорд

Английският футболен свят е на прага на нова трансферна сага, след като Астън Вила изрази сериозен интерес към Маркъс Рашфорд. Според авторитетни източници от „Скай Спортс“, бирмингамският клуб планира да направи всичко възможно, за да си осигури услугите на талантливия нападател през предстоящото лято.

В момента 28-годишният Рашфорд носи екипа на Барселона под наем, като каталунският гранд разполага с възможност да го закупи за 26 милиона паунда. Въпреки това, финансовите ограничения на испанския колос вероятно ще попречат на осъществяването на постоянен трансфер, което отваря вратата за други кандидати.

Барселона може да се опита да задържи английския национал с нов наемен договор, но решението ще зависи изцяло от Манчестър Юнайтед – клубът, който държи правата на Рашфорд. Именно тук се намесва Астън Вила, чийто мениджър Унай Емери е добре запознат с качествата на нападателя. През втората половина на миналия сезон Рашфорд вече игра под ръководството на Емери, като се отчете с 4 гола в 17 срещи и внесе свежест в атаката на „виланите“.

През настоящата кампания Маркъс Рашфорд впечатлява с изявите си за Барселона – 45 мача, 13 попадения и 10 асистенции във всички турнири.