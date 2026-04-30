Маурисио Почетино с амбиции за ново предизвикателство във Висшата лига

30 Април, 2026 16:23 648 0

Сред потенциалните дестинации се споменават Манчестър Юнайтед и Челси

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аржентинският специалист Маурисио Почетино отново е в светлината на прожекторите, след като изрази желание да се завърне на треньорската скамейка в английската Висша лига. Според информация на Sky Sports, бившият наставник на Тотнъм и ПСЖ обмисля ново приключение на Острова след края на Световното първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Договорът на Почетино с Американската футболна федерация изтича непосредствено след Мондиала, което отваря вратата за евентуално завръщане в английския елит.

Макар че името му бе спрягано за мениджърския пост в Тотнъм, "шпорите" предпочетоха да заложат на Роберто Де Дзерби, който подписа дългосрочен контракт за пет години. Въпреки това, хоризонтът пред Почетино остава широк, тъй като се очаква да се освободят още мениджърски позиции в Премиър лийг след края на сезона.

Сред потенциалните дестинации се споменават Манчестър Юнайтед и Челси. В момента "червените дяволи" са водени от Майкъл Карик, чийто договор изтича през лятото, докато "сините" повериха временно отбора на Калъм Макфарлън след раздялата с Лиъм Росиниър.

В интервю за популярния подкаст Stick To Football, Почетино не скри симпатиите си към английския футбол: „Някой ден бих искал да се върна, защото наистина обичам Англия. Мисля, че моят характер и професионален опит пасват идеално на атмосферата във Висшата лига“, сподели аржентинецът.


