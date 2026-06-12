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ЦСКА 1948 взе офанзивен халф от Дижон, полузащитник напусна в посока Гренобъл

ЦСКА 1948 взе офанзивен халф от Дижон, полузащитник напусна в посока Гренобъл

12 Юни, 2026 19:42 468 3

  • цска 1948-
  • трансфери-
  • иво котев

По-рано днес клубът оповести, че има и нов технически директор в лицето на Иво Котев

ЦСКА 1948 взе офанзивен халф от Дижон, полузащитник напусна в посока Гренобъл - 1
Жул Мейер, Снимка: ЦСКА 1948
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 привлече френския офанзивен халф Жул Мейер, похвали се клубът от Бистрица, пише ФОКУС. 2

5-годишният полузащитник пристига от френския клуб Дижон и ще подсили атакуващата мощ на отбора.

"Пожелаваме му много здраве, силни мачове и успехи с червената фланелка! Bienvenue à CSKA!", написаха във Фейсбук "червените".

По-рано днес ЦСКА 1948 оповести, че има и нов технически директор в лицето на Иво Котев.

Полузащитникът Йоан Манян, който за последно бе част от ЦСКА 1948 Йоан Манян ще се завърне в Лига 2 на Франция, информира Топспорт

. След като се е споразумя с "червените" да прекрати престоя си в България, ще подсили Гренобъл.

Французинът изигра 22 шампионатни срещи за ЦСКА 1948, като в 16 от тях започна като титуляр, но така и не успя да отбележи гол или направи асистенция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    0 0 Отговор
    От кога започнаха да ги вземат пет годишни?

    19:54 12.06.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Да вземат млади българи. Иначе в Ютубето има за този като това видео: BvCNSAQrxw . Отваряте произволно видео и сменяте номера. Тук да се пусне ще е твърде малко сигурно. Изглежда като подавач от задна позиция разцъкващ топката..

    Коментиран от #3

    20:00 12.06.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Отряза май подчертавка отпред на номера.

    20:01 12.06.2026

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