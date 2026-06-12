ЦСКА 1948 взе офанзивен халф от Дижон, полузащитник напусна в посока Гренобъл

ЦСКА 1948 привлече френския офанзивен халф Жул Мейер, похвали се клубът от Бистрица, пише ФОКУС. 2

5-годишният полузащитник пристига от френския клуб Дижон и ще подсили атакуващата мощ на отбора.



"Пожелаваме му много здраве, силни мачове и успехи с червената фланелка! Bienvenue à CSKA!", написаха във Фейсбук "червените".



По-рано днес ЦСКА 1948 оповести, че има и нов технически директор в лицето на Иво Котев.

Полузащитникът Йоан Манян, който за последно бе част от ЦСКА 1948 Йоан Манян ще се завърне в Лига 2 на Франция, информира Топспорт

. След като се е споразумя с "червените" да прекрати престоя си в България, ще подсили Гренобъл.

Французинът изигра 22 шампионатни срещи за ЦСКА 1948, като в 16 от тях започна като титуляр, но така и не успя да отбележи гол или направи асистенция.