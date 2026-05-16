Лудогорец се изправя срещу ЦСКА 1948 в Бистрица: Битка за европейските мечти

ЦСКА 1948 посреща амбициозния тим на Лудогорец в ключов двубой от петия кръг на плейофите в Първа лига. Срещата, която ще започне точно в 16:00 часа, ще бъде поверена на опитния съдия Васил Минев и ще се излъчва пряко по Diema Sport 2.

Отборът на Александър Александров заема четвъртата позиция във временното класиране с актив от 63 точки. В последните пет шампионатни срещи "червените" записаха две победи, а у дома демонстрират стабилност с 9 успеха, 3 равенства и 4 поражения, при голова разлика 25:18. Любопитен факт е, че в последния директен сблъсък между двата тима, игран в края на април, ЦСКА 1948 надделя с 2:1, което със сигурност ще вдъхне допълнителна увереност на домакините.

"Зелените" от Разград, водени от Пер-Матиас Хьогмо, се намират на второ място с 64 точки – само една повече от днешния си съперник. В последните пет мача в първенството Лудогорец успя да спечели само веднъж, но като гост тимът се представя впечатляващо: 9 победи, 4 равенства и 4 загуби, с внушителна голова разлика 30:12. Историята също е на страната на разградчани – те имат три победи в последните пет официални срещи с ЦСКА 1948.