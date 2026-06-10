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Жена в Пернишко откри безразборна стрелба

Жена в Пернишко откри безразборна стрелба

10 Юни, 2026 13:39 1 910 23

  • дивотино-
  • стрелба-
  • изстрели

Тя е била под въздействието на алкохол

Жена в Пернишко откри безразборна стрелба - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жена е задържана в пернишкото село Дивотино за безразборна стрелба, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал във вторник в следобедните часове. Местни хора са подали сигнал, в който се съобщава, че се чуват изстрели от съседен имот.

Служители на Първо районно управление са установили, че 36-годишна жена от селото е стреляла. Тя живее на семейни начала с 44-годишен мъж, а оръжието е законно притежавана от него пневматична пушка, информира БТА.

Двойката е била употребила алкохол. По първоначални данни няма конкретна причина за извършените хулигански действия. Двамата са задържани за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахахаха

    24 4 Отговор
    Интересно ми е как се чуват изтрелите от пневматична пушка

    Некой бабиер на пост за местни клюки я е видял и изпортил на куките

    Нищо не се чува но е забранено в населени места да се стреля с такива пушки

    Коментиран от #16, #19

    13:44 10.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Докараха !

    22 0 Отговор
    Тояа Народ !

    кончателно !

    Да Изпери !

    13:45 10.06.2026

  • 4 Онзи

    23 0 Отговор
    У Перник не поркат 😂😂😂

    13:45 10.06.2026

  • 5 Мунчо

    26 3 Отговор
    В Пернишко жените винаги са били и си остават истински огън! Горещи и много железни, като пернишки печки и винкел!

    13:47 10.06.2026

  • 6 665

    12 2 Отговор
    Ромски забавления в мултикултурния ни социум !

    Коментиран от #14

    13:51 10.06.2026

  • 7 Винкело

    17 1 Отговор
    Човек не може ли да си погърми на воля в собствения двор? Съсипаха я таа държава.

    13:53 10.06.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    9 0 Отговор
    Браво на жената,но за съжаление няма жертви!
    💋🤔🥳🤣👍

    13:55 10.06.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор
    Ако беше в друг град - щеше да е новина.
    Този град и Алиса няма да учуди 😂

    13:59 10.06.2026

  • 10 Мародерите

    6 0 Отговор
    на българския народ от последните 36г трябва да се оглеждат все по осторожно, да не би и други такива, които те създадоха да открият безразборна стрелба по тях.

    14:07 10.06.2026

  • 11 Така ,де....

    5 2 Отговор
    В село с такова име, какво може да се очаква .....? И второ: мъжа да не бягал на зиг - заг !!!

    14:11 10.06.2026

  • 12 "Диво

    6 0 Отговор
    си е Дивотино и диво ще си остане". Това е казал цар Борис трети, след като е отишъл да го преименува на Борисово, но се е отказал.

    14:13 10.06.2026

  • 13 Радомир

    7 0 Отговор
    В тази луддница Перник не само мъжете са отккачени...

    14:15 10.06.2026

  • 14 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "665":

    Докато Боксьора беше жив в Дивотино нямаше цигани .... заобикаляха отдалече !!!!
    Сега не знам вече как е ....

    14:15 10.06.2026

  • 15 Дервишоглу

    0 5 Отговор
    Балхарите са нация от изроди.

    14:17 10.06.2026

  • 16 Чуват се изстрелите

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахахаха":

    И още как!

    14:18 10.06.2026

  • 17 ИМА НАПРЕДЪК!!!

    6 0 Отговор
    доскоро у Перник и околността размахваха винкел, преди това сопа, а сега пневматично оръжие, което произвежда много шумни изстрели!!!

    14:23 10.06.2026

  • 18 СЛОНА

    4 1 Отговор
    УШЕВИТЕ СА Я ПРИБАРАЛЕ ДА СА ИЗТЪКНАТ ПРЕД ФЪРЧИЛКОВ...

    14:23 10.06.2026

  • 19 Ехааа

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахахаха":

    Безразборна стрелба с пневматична пушка, якооо! А иначе звукът от изстрела се чува, особено при пушките тип ПЦП но заглавието на статията е така написано сякаш става дума за битката при Ленинград. За клюкарките бабишкери (а и не само те) си много прав.

    14:23 10.06.2026

  • 20 Азз

    3 1 Отговор
    Почна се!....

    14:25 10.06.2026

  • 21 Тома

    5 0 Отговор
    В Дивотино българин е само бай Иван циганина

    14:28 10.06.2026

  • 22 Сзо

    0 0 Отговор
    Ееееей най сетне! Стигнахме ги, американците.

    14:35 10.06.2026

  • 23 Урочасано място

    0 0 Отговор
    е туй Дивотино, Пернишко. Трябва водосвет и да му се смени името.

    14:45 10.06.2026

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