Жена в Пернишко откри безразборна стрелба

Жена е задържана в пернишкото село Дивотино за безразборна стрелба, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал във вторник в следобедните часове. Местни хора са подали сигнал, в който се съобщава, че се чуват изстрели от съседен имот.
Служители на Първо районно управление са установили, че 36-годишна жена от селото е стреляла. Тя живее на семейни начала с 44-годишен мъж, а оръжието е законно притежавана от него пневматична пушка, информира БТА.
Двойката е била употребила алкохол. По първоначални данни няма конкретна причина за извършените хулигански действия. Двамата са задържани за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахахаха
Некой бабиер на пост за местни клюки я е видял и изпортил на куките
Нищо не се чува но е забранено в населени места да се стреля с такива пушки
Коментиран от #16, #19
13:44 10.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Докараха !
кончателно !
Да Изпери !
13:45 10.06.2026
4 Онзи
13:45 10.06.2026
5 Мунчо
13:47 10.06.2026
6 665
Коментиран от #14
13:51 10.06.2026
7 Винкело
13:53 10.06.2026
8 Мими Кучева🐕
💋🤔🥳🤣👍
13:55 10.06.2026
9 АГАТ а Кристи
Този град и Алиса няма да учуди 😂
13:59 10.06.2026
10 Мародерите
14:07 10.06.2026
11 Така ,де....
14:11 10.06.2026
12 "Диво
14:13 10.06.2026
13 Радомир
14:15 10.06.2026
14 Сила
До коментар #6 от "665":Докато Боксьора беше жив в Дивотино нямаше цигани .... заобикаляха отдалече !!!!
Сега не знам вече как е ....
14:15 10.06.2026
15 Дервишоглу
14:17 10.06.2026
16 Чуват се изстрелите
До коментар #1 от "Хахахахаха":И още как!
14:18 10.06.2026
17 ИМА НАПРЕДЪК!!!
14:23 10.06.2026
18 СЛОНА
14:23 10.06.2026
19 Ехааа
До коментар #1 от "Хахахахаха":Безразборна стрелба с пневматична пушка, якооо! А иначе звукът от изстрела се чува, особено при пушките тип ПЦП но заглавието на статията е така написано сякаш става дума за битката при Ленинград. За клюкарките бабишкери (а и не само те) си много прав.
14:23 10.06.2026
20 Азз
14:25 10.06.2026
21 Тома
14:28 10.06.2026
22 Сзо
14:35 10.06.2026
23 Урочасано място
14:45 10.06.2026