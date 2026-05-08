Байерн Мюнхен се прицелва в звездата на Аталанта Шарл де Кетеларе

Германският шампион Байерн Мюнхен е насочил вниманието си към изгряващата звезда на Аталанта – Шарл де Кетеларе. Според авторитетния журналист Саша Таволиери, 25-годишният белгиец вече е дал зелена светлина за евентуален трансфер на "Алианц Арена". Това раздвижване на трансферния пазар предизвика вълнение сред феновете на баварците, които очакват свежи попълнения след колебливия сезон.

Макар че Де Кетеларе има действащ контракт с "бергамаските" до лятото на 2028 година, личните условия между играча и Байерн не се очаква да бъдат препъникамък. Това улеснява евентуалното преминаване на атакуващия полузащитник в Мюнхен, където се надяват да подсилят средната линия с неговата креативност и визия.

Към момента официални разговори между Байерн и Аталанта все още не са стартирали, но според източници, такива се очакват в най-скоро време. Италианският клуб вероятно ще поиска сериозна сума за един от най-ценните си футболисти, но баварците са известни с умението си да водят успешни преговори.