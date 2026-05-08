Байерн Мюнхен се прицелва в звездата на Аталанта Шарл де Кетеларе

8 Май, 2026 19:01 478 0

Баварският колос е набелязал белгийския талант

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германският шампион Байерн Мюнхен е насочил вниманието си към изгряващата звезда на Аталанта – Шарл де Кетеларе. Според авторитетния журналист Саша Таволиери, 25-годишният белгиец вече е дал зелена светлина за евентуален трансфер на "Алианц Арена". Това раздвижване на трансферния пазар предизвика вълнение сред феновете на баварците, които очакват свежи попълнения след колебливия сезон.

Макар че Де Кетеларе има действащ контракт с "бергамаските" до лятото на 2028 година, личните условия между играча и Байерн не се очаква да бъдат препъникамък. Това улеснява евентуалното преминаване на атакуващия полузащитник в Мюнхен, където се надяват да подсилят средната линия с неговата креативност и визия.

Към момента официални разговори между Байерн и Аталанта все още не са стартирали, но според източници, такива се очакват в най-скоро време. Италианският клуб вероятно ще поиска сериозна сума за един от най-ценните си футболисти, но баварците са известни с умението си да водят успешни преговори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

