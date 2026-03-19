Александър Николов блесна с феноменални 25 точки и изведе Лубе до полуфиналите в италианската Суперлига

Волейболната магия на Александър Николов отново озари италианските зали! Българският национал изигра ключова роля за впечатляващия успех на Кучине Лубе Чивитанова, които надиграха категорично шампиона Итас Тренто с 3:1 гейма (25:22, 25:27, 25:17, 26:24) като гости в третия сблъсък от четвъртфиналните плейофи на Суперлигата.

Николов бе истинският диригент на успеха, като наниза цели 25 точки – 2 блока, 2 аса, впечатляващите 54% успеваемост в атака и 25% позитивно посрещане (+17). Със своята неуморна енергия и хладнокръвие в решаващите моменти, младият българин заслужено грабна приза за Най-полезен играч (MVP) на цялата серия. До него Матия Ботоло също се отличи с 16 точки, 2 блока и забележителни 64% ефективност в нападение.

С тази победа Лубе затвори серията с чисти 3:0 и си осигури място сред най-добрите четири отбора в Италия.

В полуфиналната фаза Николов и съотборниците му ще се изправят срещу победителя от двойката Верона – Милано, което обещава нови зрелищни битки на най-високо ниво.