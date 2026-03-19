Новини
Спорт »
Волейбол »
Александър Николов блесна с феноменални 25 точки и изведе Лубе до полуфиналите в италианската Суперлига

19 Март, 2026 07:09 653 0

Тимът на българския национал отстрани шампиона Итас Тренто

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболната магия на Александър Николов отново озари италианските зали! Българският национал изигра ключова роля за впечатляващия успех на Кучине Лубе Чивитанова, които надиграха категорично шампиона Итас Тренто с 3:1 гейма (25:22, 25:27, 25:17, 26:24) като гости в третия сблъсък от четвъртфиналните плейофи на Суперлигата.

Николов бе истинският диригент на успеха, като наниза цели 25 точки – 2 блока, 2 аса, впечатляващите 54% успеваемост в атака и 25% позитивно посрещане (+17). Със своята неуморна енергия и хладнокръвие в решаващите моменти, младият българин заслужено грабна приза за Най-полезен играч (MVP) на цялата серия. До него Матия Ботоло също се отличи с 16 точки, 2 блока и забележителни 64% ефективност в нападение.

С тази победа Лубе затвори серията с чисти 3:0 и си осигури място сред най-добрите четири отбора в Италия.

В полуфиналната фаза Николов и съотборниците му ще се изправят срещу победителя от двойката Верона – Милано, което обещава нови зрелищни битки на най-високо ниво.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове