Сбогом на една ера: Сесар Аспиликуета затваря страницата на славната си футболна кариера

След двадесет години, изпълнени с битки, триумфи и незабравими мигове, Сесар Аспиликуета – един от най-уважаваните защитници на съвременния футбол – обяви, че слага край на професионалния си път. 36-годишният испанец, който през последния сезон защитаваше цветовете на Севиля, ще окачи бутонките след края на кампанията в Ла Лига.

Всичко започва в родната Памплона, където малкият Сесар за първи път рита топка по уличките на града. През 2006 година дебютира за Осасуна, а четири години по-късно поема към френския Олимпик Марсилия. Истинският му възход обаче идва с трансфера в Челси през 2012 година – клуб, с който ще се превърне в икона. В рамките на 11 сезона на "Стамфорд Бридж" Аспиликуета записва впечатляващите 508 мача, печели два пъти титлата в Премиър лийг (2015, 2017), триумфира в Шампионската лига през 2021 година и добавя две отличия от Лига Европа (2013, 2019) към богатата си колекция.

След успешния си престой в Англия, Аспиликуета се завръща в Испания, където облича екипите на Атлетико Мадрид и Севиля. През този сезон той изигра 16 мача за андалусийците, преди да вземе трудното решение да се раздели с професионалния футбол. В емоционално обръщение в социалните мрежи, бившият капитан на Челси сподели: "Скъпи футбол, дойде моментът да кажа сбогом. След толкова години, изпълнени с мечти, победи и уроци, усещам, че е време да започна нова глава. Благодарен съм за всяка секунда, за всички хора, които срещнах, и за приятелствата, които създадох по пътя."

С екипа на Испания Аспиликуета записва 44 срещи между 2013 и 2022 година, като участва на три световни първенства (2014, 2018, 2022) и две европейски (2016, 2020). Защитникът не пропусна да благодари на своите съотборници, треньори и фенове, които винаги са били неговата опора. "Да защитавам цветовете на Осасуна, Марсилия, Челси, Атлетико и Севиля, както и да представям Испания на най-големите сцени, беше истинска чест. Вашата подкрепа ме вдъхновяваше да давам всичко от себе си."

В прощалното си послание Аспиликуета отдаде специална благодарност на семейството си, което винаги е било до него в трудните и радостни моменти. Той подчерта, че футболът го е научил на безценни уроци – отборен дух, саможертва, смирение и уважение, както и че е получил възможността да опознае нови култури и езици. "Сърцето ми е изпълнено с благодарност и спомени, които ще нося със себе си, накъдето и да ме отведе животът оттук нататък. С любов, Сесар."