Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сбогом на една ера: Сесар Аспиликуета затваря страницата на славната си футболна кариера

Сбогом на една ера: Сесар Аспиликуета затваря страницата на славната си футболна кариера

24 Май, 2026 08:52 692 0

  • сесар аспиликуета-
  • футбол-
  • севиля-
  • ла лига-
  • памплона-
  • олимпик марсилия-
  • челси

Легендата на Челси и Испания казва "довиждане" след две десетилетия на върха

Сбогом на една ера: Сесар Аспиликуета затваря страницата на славната си футболна кариера - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След двадесет години, изпълнени с битки, триумфи и незабравими мигове, Сесар Аспиликуета – един от най-уважаваните защитници на съвременния футбол – обяви, че слага край на професионалния си път. 36-годишният испанец, който през последния сезон защитаваше цветовете на Севиля, ще окачи бутонките след края на кампанията в Ла Лига.

Всичко започва в родната Памплона, където малкият Сесар за първи път рита топка по уличките на града. През 2006 година дебютира за Осасуна, а четири години по-късно поема към френския Олимпик Марсилия. Истинският му възход обаче идва с трансфера в Челси през 2012 година – клуб, с който ще се превърне в икона. В рамките на 11 сезона на "Стамфорд Бридж" Аспиликуета записва впечатляващите 508 мача, печели два пъти титлата в Премиър лийг (2015, 2017), триумфира в Шампионската лига през 2021 година и добавя две отличия от Лига Европа (2013, 2019) към богатата си колекция.

След успешния си престой в Англия, Аспиликуета се завръща в Испания, където облича екипите на Атлетико Мадрид и Севиля. През този сезон той изигра 16 мача за андалусийците, преди да вземе трудното решение да се раздели с професионалния футбол. В емоционално обръщение в социалните мрежи, бившият капитан на Челси сподели: "Скъпи футбол, дойде моментът да кажа сбогом. След толкова години, изпълнени с мечти, победи и уроци, усещам, че е време да започна нова глава. Благодарен съм за всяка секунда, за всички хора, които срещнах, и за приятелствата, които създадох по пътя."

С екипа на Испания Аспиликуета записва 44 срещи между 2013 и 2022 година, като участва на три световни първенства (2014, 2018, 2022) и две европейски (2016, 2020). Защитникът не пропусна да благодари на своите съотборници, треньори и фенове, които винаги са били неговата опора. "Да защитавам цветовете на Осасуна, Марсилия, Челси, Атлетико и Севиля, както и да представям Испания на най-големите сцени, беше истинска чест. Вашата подкрепа ме вдъхновяваше да давам всичко от себе си."

В прощалното си послание Аспиликуета отдаде специална благодарност на семейството си, което винаги е било до него в трудните и радостни моменти. Той подчерта, че футболът го е научил на безценни уроци – отборен дух, саможертва, смирение и уважение, както и че е получил възможността да опознае нови култури и езици. "Сърцето ми е изпълнено с благодарност и спомени, които ще нося със себе си, накъдето и да ме отведе животът оттук нататък. С любов, Сесар."


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове