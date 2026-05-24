Манчестър Юнайтед финализира сделката за Едерсон, но голямата мечта остава Тонали

24 Май, 2026 19:37 716 0

„Червените дяволи“ водят напреднали преговори с Аталанта, докато Майкъл Карик настоява за звездата на Нюкасъл

Манчестър Юнайтед финализира сделката за Едерсон, но голямата мечта остава Тонали - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Юнайтед е все по-близо до привличането на халфа на Аталанта Едерсон. Според Джанлука Ди Марцио преговорите между двата клуба напредват сериозно, като вече се обсъжда сделка на стойност около 50 милиона евро.

Бразилецът направи силен сезон с екипа на Аталанта и е сред най-желаните полузащитници в Серия А. На „Олд Трафорд“ го виждат като ключова фигура в обновяването на халфовата линия.

Въпреки това голямата трансферна мечта на Юнайтед остава Сандро Тонали. Италианският национал на Нюкасъл е приоритетна цел за клуба, а според информации Майкъл Карик лично настоява за привличането му.

Проблемът е цената. Нюкасъл няма намерение лесно да се разделя с един от най-важните си играчи и евентуална сделка може да достигне около 100 милиона евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

