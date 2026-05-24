Манчестър Юнайтед финализира сделката за Едерсон, но голямата мечта остава Тонали

Манчестър Юнайтед е все по-близо до привличането на халфа на Аталанта Едерсон. Според Джанлука Ди Марцио преговорите между двата клуба напредват сериозно, като вече се обсъжда сделка на стойност около 50 милиона евро.

Бразилецът направи силен сезон с екипа на Аталанта и е сред най-желаните полузащитници в Серия А. На „Олд Трафорд“ го виждат като ключова фигура в обновяването на халфовата линия.

Въпреки това голямата трансферна мечта на Юнайтед остава Сандро Тонали. Италианският национал на Нюкасъл е приоритетна цел за клуба, а според информации Майкъл Карик лично настоява за привличането му.

Проблемът е цената. Нюкасъл няма намерение лесно да се разделя с един от най-важните си играчи и евентуална сделка може да достигне около 100 милиона евро.