Роберто Мартинес: Казват, че Португалия ще спечели Мондиал 2026... Защо не? Нека мечтаем!

19 Март, 2026 16:15 719 7

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес отново изрази увереност в спечелването на Световното първенство през идното лято. Очаква се той да обяви групата за контролите срещу Мексико и САЩ на 28 и 31 март.

“Казват, че Португалия ще спечели... Защо не? Нека мечтаем”, заяви Мартинес.

“Изборът на футболисти е от съществено значение. Това ще бъде различен Мондиал. Имаме нужда от тактическо и техническо качество, но също така и от енергия. Точно това ще изпробваме в предстоящите проверки”, продължи испанецът.

Роберто Мартинес също така изтъкна ролята на стратегическия план 2024-36 и съответните микропланове, които бяха представени този четвъртък в Cidade do Futebol. Националният селекционер подчерта, че „Португалската футболна федерация е високопроизводителна институция“, която се нуждае от три точки, за да постигне успех: „яснота, изпълнение и развитие“.

Той подчерта важността да се даде шанс на световните шампиони до 17 години през следващите години... с поглед към Световното първенство през 2030 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 0 Отговор
    20026 година не е ли малко далеч?
    Ще си маркирам сам съобщението да си оправите заглавието.

    16:22 19.03.2026

  • 2 Родина

    5 0 Отговор
    Зборът ! Ало , редакцията може ли толкова
    неграмотност .

    Коментиран от #5

    16:25 19.03.2026

  • 3 Специалиста

    0 4 Отговор
    Щом Меси успя с нагласения Мондиал да я вземе, защо да не успее и Роналдо? Всякакви чудеса стават по тоя свят, особено ако играе "църното тото"

    16:25 19.03.2026

  • 4 Дървар

    6 0 Отговор
    20026 може и ние да се класираме за мондиала 🤣

    16:32 19.03.2026

  • 5 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Родина":

    Може да не е "сборът", а "изборът". Когато превключвам от латиница на кирилица и обратно, следващото кликане се губи и губиш първата буква при писане. Затова да не започва с главна буква. Просто никой не е погледнал.
    Да си огледат статията и за предно подаденото 20026г. Пак ще си маркирам сам съобщението.

    16:34 19.03.2026

  • 6 Зрител

    2 0 Отговор
    Живот и здраве до 20026г. ще разберем...

    16:45 19.03.2026

  • 7 Бай Дън

    0 0 Отговор
    Да видим дали ще има световно!

    18:35 19.03.2026

