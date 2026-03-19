Роберто Мартинес: Казват, че Португалия ще спечели Мондиал 2026... Защо не? Нека мечтаем!

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес отново изрази увереност в спечелването на Световното първенство през идното лято. Очаква се той да обяви групата за контролите срещу Мексико и САЩ на 28 и 31 март.

“Казват, че Португалия ще спечели... Защо не? Нека мечтаем”, заяви Мартинес.

“Изборът на футболисти е от съществено значение. Това ще бъде различен Мондиал. Имаме нужда от тактическо и техническо качество, но също така и от енергия. Точно това ще изпробваме в предстоящите проверки”, продължи испанецът.

Роберто Мартинес също така изтъкна ролята на стратегическия план 2024-36 и съответните микропланове, които бяха представени този четвъртък в Cidade do Futebol. Националният селекционер подчерта, че „Португалската футболна федерация е високопроизводителна институция“, която се нуждае от три точки, за да постигне успех: „яснота, изпълнение и развитие“.

Той подчерта важността да се даде шанс на световните шампиони до 17 години през следващите години... с поглед към Световното първенство през 2030 г.