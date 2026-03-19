Роберто Мартинес: Казват, че Португалия ще спечели Мондиал 2026... Защо не? Нека мечтаем!

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес отново изрази увереност в спечелването на Световното първенство през идното лято. Очаква се той да обяви групата за контролите срещу Мексико и САЩ на 28 и 31 март.
“Казват, че Португалия ще спечели... Защо не? Нека мечтаем”, заяви Мартинес.
“Изборът на футболисти е от съществено значение. Това ще бъде различен Мондиал. Имаме нужда от тактическо и техническо качество, но също така и от енергия. Точно това ще изпробваме в предстоящите проверки”, продължи испанецът.
Роберто Мартинес също така изтъкна ролята на стратегическия план 2024-36 и съответните микропланове, които бяха представени този четвъртък в Cidade do Futebol. Националният селекционер подчерта, че „Португалската футболна федерация е високопроизводителна институция“, която се нуждае от три точки, за да постигне успех: „яснота, изпълнение и развитие“.
Той подчерта важността да се даде шанс на световните шампиони до 17 години през следващите години... с поглед към Световното първенство през 2030 г.
1 Някой
Ще си маркирам сам съобщението да си оправите заглавието.
16:22 19.03.2026
2 Родина
неграмотност .
Коментиран от #5
16:25 19.03.2026
5 Някой
До коментар #2 от "Родина":Може да не е "сборът", а "изборът". Когато превключвам от латиница на кирилица и обратно, следващото кликане се губи и губиш първата буква при писане. Затова да не започва с главна буква. Просто никой не е погледнал.
Да си огледат статията и за предно подаденото 20026г. Пак ще си маркирам сам съобщението.
16:34 19.03.2026
