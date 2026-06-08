Омбудсманът: Новите цени на тока за бита са необосновано високи

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски, в което категорично заявява, че цените за електрическа енергия, считано от 1 юли 2026 г., са необосновано завишени.
Повод за позицията на омбудсмана е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители от 1 юли 2026 г.
В проекта на КЕВР се предвижда цените на електроенергията за „Електрохолд Продажби“ ЕАД да се увеличат с 3,11%, за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с 3,24 % и за „Енерго-Про Продажби“ АД – 2,38%.
Омбудсманът за пореден път обръща внимание, че съдържанието на доклада е трудно разбираемо за хората и не предоставя достатъчно информация, която да позволи независима преценка дали предложените цени се основават на обективни критерии и икономически обосновани разходи.
В позицията си Делчева поставя конкретни въпроси, свързани с увеличението на цената за преноса на тока по електропреносната мрежа, определянето на технологичните разходи на електроразпределителните дружества, нарастването на експлоатационните и административните разходи, както и методологията за формиране на съотношението между дневната и нощната тарифа.
„С оглед на изложеното, смятам цените за електрическа енергия, считано от 1 юли 2026 г., са необосновано завишени. Електрическата енергия е жизненоважна услуга, която осигурява основните човешки нужди и удобства, а за някои е пряко свързана с поддържане на техните жизнени функции“, пише омбудсманът.
Делчева подчертава още, че в институцията на омбудсмана непрекъснато постъпват жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия.
„Повече от очевидно е, че планираните ремонти не постигат целите си и гражданите търпят неудобства и финансови загуби от изгорели електроуреди. Свидетели сме и на това как необичайно високите сметки в началото на годината доведоха до големи финансови затруднения на домакинствата. Поредното увеличение на цените, макар и средно с 2,99%, ще доведе до още по-голямо натоварване на домакинските бюджети и е предпоставка за намаляване покупателната способност на населението“, посочва Велислава Делчева.
Тя подчертава още, че електроенергията е услуга от първостепенно значение за нормалния живот на гражданите и че всяко увеличение на цената трябва да бъде подробно мотивирано и обществено защитимо.
Омбудсманът призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, които обосновават увеличението на цените за битовите потребители, както и да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата.
„Настоявам Комисията да преразгледа предложеното увеличение на цените на електрическата енергия, като представи ясен анализ на разходите, които налагат увеличението на цената за битовите потребители, като докаже, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване нарастването на цените“, пише Делчева в становището.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пращи
14:19 08.06.2026
2 Последния Софиянец
14:22 08.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НЕОБОСНОВАНО НИСКИ
ама за това никъде не става дума❗
14:22 08.06.2026
4 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ ДЕПУТАТИ
С ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ
у нас от тези в Германия, Чехия, Нидерландия....🤔❓🤔❓🤔❓
14:24 08.06.2026
5 Исторически факти
14:25 08.06.2026
6 Както каза Киру добреВ(синЪт на
Коментиран от #18
14:25 08.06.2026
7 Ясно
Коментиран от #16
14:26 08.06.2026
8 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
на 100 000 души - ЕДИН депутат
В България
на 100 000 души - над ТРИМА депутати❗
14:27 08.06.2026
9 Исторически факти
- Познавате ли подсъдимия?
- Да, ваша светлост. С него работехме заедно в една банка.
- Кога беше това?
- Не помня датата, но помня, че беше на разсъмване, около три часа...
14:27 08.06.2026
10 Отлично!
14:27 08.06.2026
11 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
депутатите с 3-5 МРЗ
В България
депутатите с 13 МРЗ❗
14:29 08.06.2026
12 Кирил
14:31 08.06.2026
13 Чичо Дончо
14:35 08.06.2026
14 Капитала краде от народа
14:38 08.06.2026
15 Бай Араб
14:42 08.06.2026
16 Бай Араб
До коментар #7 от "Ясно":При,, лошия,, Борисов пари имаше колкото си щеш,съблюдаваше се строга финансова дисциплина.Всичко тръгна на зад когато Румен Радев вкара ПП в управлението на България с машините за гласуване от Венецуела.
14:46 08.06.2026
17 Мишел
Евтиният ток отива за износ, защото от него износителите печелят най много, най- скъпият е за българските граждани, които го плащат и не протестират.
14:48 08.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бай Араб
14:53 08.06.2026
20 Бай Араб
Коментиран от #23
14:56 08.06.2026
21 По времето на ,, соца"
До коментар #18 от "Бай Араб":2 акумулиращи печки работеха от ноември до март- при ония ЗИМИ от по минус 20 градуса в продължение на месеци! А сега се пробвай с тях! А хората по селата плащаха по 20ст!
15:13 08.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ама как иначе?
До коментар #20 от "Бай Араб":То и Прокопиев сигурно от Тях!
15:26 08.06.2026
24 Тома
15:45 08.06.2026
25 от кухнята на престъпните ерпета
Винаги вдигат тока с тези проценти, но колкото по-висока е цената, толкова е по-голям процента.
Нали при 0,10 цента ток 3,4% не е като сега при 0,17 цента 3,4% си е доста повече от преди.
Затова и винаги уж с малко, но се оказва все повече и по-скъпа цена.
16:02 08.06.2026
26 редник
16:07 08.06.2026
27 Омби
16:08 08.06.2026