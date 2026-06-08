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Омбудсманът: Новите цени на тока за бита са необосновано високи

Омбудсманът: Новите цени на тока за бита са необосновано високи

8 Юни, 2026 14:17 1 078 27

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Електрическата енергия е жизненоважна услуга, която осигурява основните човешки нужди и удобства, а за някои е пряко свързана с поддържане на техните жизнени функции

Омбудсманът: Новите цени на тока за бита са необосновано високи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски, в което категорично заявява, че цените за електрическа енергия, считано от 1 юли 2026 г., са необосновано завишени.

Повод за позицията на омбудсмана е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители от 1 юли 2026 г.

В проекта на КЕВР се предвижда цените на електроенергията за „Електрохолд Продажби“ ЕАД да се увеличат с 3,11%, за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с 3,24 % и за „Енерго-Про Продажби“ АД – 2,38%.

Омбудсманът за пореден път обръща внимание, че съдържанието на доклада е трудно разбираемо за хората и не предоставя достатъчно информация, която да позволи независима преценка дали предложените цени се основават на обективни критерии и икономически обосновани разходи.

В позицията си Делчева поставя конкретни въпроси, свързани с увеличението на цената за преноса на тока по електропреносната мрежа, определянето на технологичните разходи на електроразпределителните дружества, нарастването на експлоатационните и административните разходи, както и методологията за формиране на съотношението между дневната и нощната тарифа.

„С оглед на изложеното, смятам цените за електрическа енергия, считано от 1 юли 2026 г., са необосновано завишени. Електрическата енергия е жизненоважна услуга, която осигурява основните човешки нужди и удобства, а за някои е пряко свързана с поддържане на техните жизнени функции“, пише омбудсманът.

Делчева подчертава още, че в институцията на омбудсмана непрекъснато постъпват жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия.

„Повече от очевидно е, че планираните ремонти не постигат целите си и гражданите търпят неудобства и финансови загуби от изгорели електроуреди. Свидетели сме и на това как необичайно високите сметки в началото на годината доведоха до големи финансови затруднения на домакинствата. Поредното увеличение на цените, макар и средно с 2,99%, ще доведе до още по-голямо натоварване на домакинските бюджети и е предпоставка за намаляване покупателната способност на населението“, посочва Велислава Делчева.

Тя подчертава още, че електроенергията е услуга от първостепенно значение за нормалния живот на гражданите и че всяко увеличение на цената трябва да бъде подробно мотивирано и обществено защитимо.

Омбудсманът призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, които обосновават увеличението на цените за битовите потребители, както и да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата.

„Настоявам Комисията да преразгледа предложеното увеличение на цените на електрическата енергия, като представи ясен анализ на разходите, които налагат увеличението на цената за битовите потребители, като докаже, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване нарастването на цените“, пише Делчева в становището.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пращи

    11 9 Отговор
    от мозък ! Излишна стрина , както и поста ѝ ! Маса пари отиват във въздуха !

    14:19 08.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Утре 9 часа пред КЕВР.

    14:22 08.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор
    Абе то и доходите ни са
    НЕОБОСНОВАНО НИСКИ
    ама за това никъде не става дума❗

    14:22 08.06.2026

  • 4 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    16 0 Отговор
    Каква работа вършат
    ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ ДЕПУТАТИ
    С ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ
    у нас от тези в Германия, Чехия, Нидерландия....🤔❓🤔❓🤔❓

    14:24 08.06.2026

  • 5 Исторически факти

    2 9 Отговор
    Тая пак се обади от дупката...

    14:25 08.06.2026

  • 6 Както каза Киру добреВ(синЪт на

    3 6 Отговор
    Николай Добрев :Българите трябва да разберат , че Токът е скъпо нещо"

    Коментиран от #18

    14:25 08.06.2026

  • 7 Ясно

    14 0 Отговор
    Това правителство е продължение на управлението на Борисов! По всичко пролича и трябва да сме готови за протести. Няма и финансисти, всичко е от ГЕРБ. Освен големите приказки ..... Всички предизборно казваха, че ще проличи по първите стъпки... и пролича.

    Коментиран от #16

    14:26 08.06.2026

  • 8 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    13 1 Отговор
    В Германия
    на 100 000 души - ЕДИН депутат
    В България
    на 100 000 души - над ТРИМА депутати❗

    14:27 08.06.2026

  • 9 Исторически факти

    8 0 Отговор
    В съда:
    - Познавате ли подсъдимия?
    - Да, ваша светлост. С него работехме заедно в една банка.
    - Кога беше това?
    - Не помня датата, но помня, че беше на разсъмване, около три часа...

    14:27 08.06.2026

  • 10 Отлично!

    3 3 Отговор
    По този начин голяма част от парите няма да влязат в икономиката, за да надуват цените на стоките. Потреблението ще се свие,а от там и дефицита.

    14:27 08.06.2026

  • 11 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    12 0 Отговор
    В Германия
    депутатите с 3-5 МРЗ
    В България
    депутатите с 13🫪🫪 МРЗ🫪🫪❗

    14:29 08.06.2026

  • 12 Кирил

    9 0 Отговор
    КЕВР са кукла на конци , накъдето ги духне вятъра натам отиват.

    14:31 08.06.2026

  • 13 Чичо Дончо

    8 0 Отговор
    Вдигаме цените по-малко ,но по -често.Нова стратегия.

    14:35 08.06.2026

  • 14 Капитала краде от народа

    5 0 Отговор
    Червеният и Синият бандитизъм.

    14:38 08.06.2026

  • 15 Бай Араб

    2 5 Отговор
    Оправя се, оправя се държавата вече видимо се оправя, ама то Еврото е виновно .Да вземем да дадем Евро парите на Русия пък ние да вземем рубли и да се оправим по- хубаво.

    14:42 08.06.2026

  • 16 Бай Араб

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Ясно":

    При,, лошия,, Борисов пари имаше колкото си щеш,съблюдаваше се строга финансова дисциплина.Всичко тръгна на зад когато Румен Радев вкара ПП в управлението на България с машините за гласуване от Венецуела.

    14:46 08.06.2026

  • 17 Мишел

    13 0 Отговор
    И старите цени на тока са такива.
    Евтиният ток отива за износ, защото от него износителите печелят най много, най- скъпият е за българските граждани, които го плащат и не протестират.

    14:48 08.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бай Араб

    8 2 Отговор
    Цената на тока се получава от микс от всички видове ток , а зелената енергия която е много скъпа е собственост на комунягите в България

    14:53 08.06.2026

  • 20 Бай Араб

    6 1 Отговор
    Всички комуняги имат ветрогенератори полета и соларни паркове и продължават да строят а тока от атомната енергетика отива за износ

    Коментиран от #23

    14:56 08.06.2026

  • 21 По времето на ,, соца"

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Араб":

    2 акумулиращи печки работеха от ноември до март- при ония ЗИМИ от по минус 20 градуса в продължение на месеци! А сега се пробвай с тях! А хората по селата плащаха по 20ст!

    15:13 08.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ама как иначе?

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Араб":

    То и Прокопиев сигурно от Тях!

    15:26 08.06.2026

  • 24 Тома

    2 0 Отговор
    Пари трябва за войната

    15:45 08.06.2026

  • 25 от кухнята на престъпните ерпета

    2 0 Отговор
    Тока не се вдига с 3% а с повече от 10%.
    Винаги вдигат тока с тези проценти, но колкото по-висока е цената, толкова е по-голям процента.

    Нали при 0,10 цента ток 3,4% не е като сега при 0,17 цента 3,4% си е доста повече от преди.

    Затова и винаги уж с малко, но се оказва все повече и по-скъпа цена.

    16:02 08.06.2026

  • 26 редник

    2 0 Отговор
    Безплатен ток от хиляди фотоволтаици и перки, а цените устойчиво растат - къде е "грешката"?...

    16:07 08.06.2026

  • 27 Омби

    1 0 Отговор
    Омби, дълго обясняваш, но нищо не казваш. Изнасяме ли ток за Украйна? На каква цена или безплатно?

    16:08 08.06.2026

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