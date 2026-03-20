Рафаел Колиньон изхвърли Григор Димитров след драма в Маями

Най-добрият български тенисист Григор Димитров претърпя поредна болезнена загуба от белгиеца Рафаел Колиньон и отпадна още в първия кръг на Мастърс турнира в Маями. Двубоят завърши с успех за Колиньон с 2:1 сета (7:6(3), 4:6, 7:6(6)), като срещата продължи 2 часа и 33 минути.

Това не е първа загуба на Димитров от Колиньон — белгиецът победи българина и на турнира в Бризбейн с 2:0 сета. Особено болезнено е отпадането предвид факта, че Григор имаше да защитава 400 точки от надпреварата в Маями, а загубата означава, че след обновяването на ранглистата в понеделник, Димитров ще изпадне от Топ 80 на световния тенис.

След изключително равностоен първи сет, в който двамата тенисисти не успяха да стигнат до пробив, логично частта бе решена с тайбрек. Белгиецът показа по здрави нерви и успя да го спечели със 7:3 и да поведе в мача.

Вторият сет отиде в полза на българина, който успя да осъществи пробив в седмия гейм, а веднага след това спечели подаването си и поведе с 5:3. Краят на сета дойде при 6:4 в полза на Димитров.

Третият сет предложи истинска драма, като двамата тенисисти, продължиха да показват най-доброто от себе си. Димитров поведе с 4:2 след пробив, но след това също допусна да бъде пробит от своя съперник. Григор стигна до сервиране за мача, но именно тогава дойдоха проблемите за него. Той допусна двойна грешка, а след това направи непредизвикана такава от форхенд за 5:5.

В решителния тайбрек Григор стигна до точка за мача, но отново не успя и се стигна до 6:6. Белгиецът спечели точка с разминаващ удар, а след това Димитров сгреши фатално, а с това и подари победата на Колиньон.