Спортът по ТВ в петък (20 март)

20 Март, 2026 06:14 554 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (20 март)
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, финал Евроспорт 1

11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Лилехамер, супер Г, жени Евроспорт 1

13.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Лилехамер, супер Г, мъже Евроспорт 1

13.00 Ски алпинизъм: Световна купа във Вал Мартело, спринт Евроспорт 2

14.30 Снукър: Уърлд Оупън, финал Евроспорт 1

16.00 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Бразилия МАХ Спорт 1

16.00 Колоездене: Бреден Коксайде Класик, мъже Евроспорт 2

17.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1

17.15 Биатлон: Световна купа в Осло, масов старт, мъже Евроспорт 1

18.00 Славия – Ботев (Пд) Диема спорт

18.00 Ски скокове: Ски полети във Викерсунд, мъже, квалификация Евроспорт 2

18.15 Ски скокове: Ски скокове във Викерсунд, мъже Евроспорт 1

19.30 Каляри – Наполи МАХ Спорт 3

19.30 Карлсруе – Гройтер Фюрт Диема спорт 3

19.30 Хановер – Айнтрахт (Брауншвайг) Нова спорт

20.00 Биатлон: Световна купа в Осло, масов старт, жени Евроспорт 1

20.00 Голф: PGA тур, Валспар чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2

20.20 Ски бягане: Световна купа в Лейк Плесид, масов старт на 20 км, жени Евроспорт 1

21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Цървена звезда МАХ Спорт 2

21.30 Лайпциг – Хофенхайм Диема спорт 3

21.45 Дженоа – Удинезе МАХ Спорт 3

21.45 Ланс – Анже Нова спорт

22.00 Виляреал – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4

22.00 Борнемут – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

22.00 Престън - Стоук Диема спорт

23.00 Кейдж Уориърс, галавечер от Лондон МАХ Спорт 2


Подобни новини


