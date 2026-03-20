Спортът по ТВ в петък (20 март)

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, финал Евроспорт 1
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Лилехамер, супер Г, жени Евроспорт 1
13.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Лилехамер, супер Г, мъже Евроспорт 1
13.00 Ски алпинизъм: Световна купа във Вал Мартело, спринт Евроспорт 2
14.30 Снукър: Уърлд Оупън, финал Евроспорт 1
16.00 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Бразилия МАХ Спорт 1
16.00 Колоездене: Бреден Коксайде Класик, мъже Евроспорт 2
17.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1
17.15 Биатлон: Световна купа в Осло, масов старт, мъже Евроспорт 1
18.00 Славия – Ботев (Пд) Диема спорт
18.00 Ски скокове: Ски полети във Викерсунд, мъже, квалификация Евроспорт 2
18.15 Ски скокове: Ски скокове във Викерсунд, мъже Евроспорт 1
19.30 Каляри – Наполи МАХ Спорт 3
19.30 Карлсруе – Гройтер Фюрт Диема спорт 3
19.30 Хановер – Айнтрахт (Брауншвайг) Нова спорт
20.00 Биатлон: Световна купа в Осло, масов старт, жени Евроспорт 1
20.00 Голф: PGA тур, Валспар чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
20.20 Ски бягане: Световна купа в Лейк Плесид, масов старт на 20 км, жени Евроспорт 1
21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Цървена звезда МАХ Спорт 2
21.30 Лайпциг – Хофенхайм Диема спорт 3
21.45 Дженоа – Удинезе МАХ Спорт 3
21.45 Ланс – Анже Нова спорт
22.00 Виляреал – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
22.00 Борнемут – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2
22.00 Престън - Стоук Диема спорт
23.00 Кейдж Уориърс, галавечер от Лондон МАХ Спорт 2
