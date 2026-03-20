Сериозни сблъсъци в четвъртфиналите на Лига Европа, ето програмата

В четвъртък вечер се изиграха реваншите от осминафиналната фаза на втория по сила клубен турнир на Стария континент – Лига Европа.

Най-сериозна бе драмата в Рим, където местният Рома отстъпи след продължения на Болоня. Брага изхвърли от турнира Ференцварош още в сряда, а Нотингам Форест постигна драматична победа при визитата си на Мидтиланд.

Напред в турнира продължи и фаворитът Астън Вила, който в следващата фаза ще има за съперник единствения италиански представител в турнира – Болоня.

Четвъртфиналите в турнира ще се играят на 9 и 16 април.

Ето и всички четвъртфинални двойки:

Брага – Бетис

Порто – Нотингам Форест

Фрайбург – Селта

Болоня – Астън Вила

На полуфиналите един срещу друг ще се изправят победителите от двойките Брага/Бетис и Фрайбург/Селта, както Порто/Нотингам и Болоня/Астън Вила.