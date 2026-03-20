Сериозни сблъсъци в четвъртфиналите на Лига Европа, ето програмата

Сериозни сблъсъци в четвъртфиналите на Лига Европа, ето програмата

20 Март, 2026 06:45 566 0

Брага изхвърли от турнира Ференцварош още в сряда, а Нотингам Форест постигна драматична победа при визитата си на Мидтиланд

Сериозни сблъсъци в четвъртфиналите на Лига Европа, ето програмата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В четвъртък вечер се изиграха реваншите от осминафиналната фаза на втория по сила клубен турнир на Стария континент – Лига Европа.

Най-сериозна бе драмата в Рим, където местният Рома отстъпи след продължения на Болоня. Брага изхвърли от турнира Ференцварош още в сряда, а Нотингам Форест постигна драматична победа при визитата си на Мидтиланд.

Напред в турнира продължи и фаворитът Астън Вила, който в следващата фаза ще има за съперник единствения италиански представител в турнира – Болоня.

Четвъртфиналите в турнира ще се играят на 9 и 16 април.

Ето и всички четвъртфинални двойки:

Брага – Бетис

Порто – Нотингам Форест

Фрайбург – Селта

Болоня – Астън Вила

На полуфиналите един срещу друг ще се изправят победителите от двойките Брага/Бетис и Фрайбург/Селта, както Порто/Нотингам и Болоня/Астън Вила.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

