Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус е възобновил интереса си към нападател на Манчестър Юнайтед

20 Март, 2026 10:29 392 0

  • манчестър юнайтед-
  • джошуа зиркзее-
  • футбол-
  • трансфер

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев


Ювентус е възобновил интереса си към нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее, който се очаква да напусне клуба през летния трансферен прозорец. 24-годишният футболист изпитва сериозни трудности да се наложи в състава на 20-кратните шампиони на Англия след трансфера си от Болоня през лятото на 2024 г. и раздялата изглежда неизбежна, като торинци ще опитат да се възползват от ситуацията и да го вземат в редиците си, пише "Tuttosport".

Нидерландският национал е записал едва 9 гола и 4 асистенции в общо 69 мача за „червените дяволи“ във всички турнири. Името на Зиркзее бе усилено свързвано с напускане на Манчестър Юнайтед още през януари,като и тогава Ювенус бе един от кандидатите за подписа му, но раздялата с Рубен Аморим и последвалото назначение на Майкъл Карик го оставиха на „Олд Трафорд“.

През настоящия сезон нидерландецът има само 2 гола в 20 мача за „червените дяволи“, като след идването на Карик за старши треньор е влизал четири пъти от резервната скамейка. Въпреки че Карик цени техническите умения на Зиркзее, играчи като Брайън Мбемо и Бенямин Шешко са с предимство пред него в борбата за титулярно място на върха на атаката.

Според информациите, Манчестър Юнайтед е готов да се раздели със Зиркзее срещу сумата от 22 милиона паунда това лято, като се очаква сериозен интерес към услугите на нападателя. Изданието твърди, че Ювентус води в надпреварата за подписа му, въпреки че се смята, че Милан и Рома също следят ситуацията около нидерландеца. Предполага се, че Ювентус може да опита да привлече Зиркзее под наем за сезон 2026-27 с опция за закупуване през лятото на 2027 г.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове