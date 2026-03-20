Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Янев получил обаждане от най-високото ниво в ЦСКА, за да му кажат, че...

20 Март, 2026 09:01 835 2

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Треньорът на ЦСКА Христо Янев е получил телефонно обаждане, в което много ясно и лаконично му е казано да бъде спокоен за поста си.

По стар български обичай веднага след загубата на „червените“ от Лудогорец с 0:3 тръгнаха слухове за наставника. Както и критики из социалните мрежи по негов адрес.

Възможно от най-високо ниво обаче топката е била успокоена с гарантирано доверие към Янев.

„Той има пълната подкрепа на ръководството и не е необходимо да се създава излишно напрежение преди важните ни мачове“, коментираха от Борисовата градина пред колегите от БЛИЦ.

На ЦСКА му предстоят люти битки по пътя към заветната цел – участие в европейските клубни турнири през есента и то на новия стадион. „Червените“ се борят да попаднат във финалната четворка на първенството и да спечелят Купата на България. На полуфиналите им предстоят две битки с Лудогорец, а другият спор за място на финала е между Арда и Локомотив Пловдив.

В лагера на "армейците" са сигурни, че тимът ще получи за пореден път пълна подкрепа от верните си привърженици. Още отсега се говори, че ако ЦСКА отиде на финала, всички билети отново ще бъдат изкупени по подобие на миналата година. Тогава "червените" и Лудогорец играха пред 40 000 зрители.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 2 Отговор
    Ще изкупят всички билети , за да гледат доведения Литекс с маркетингова цел , който играе с лиценза на Етрополе!

    09:05 20.03.2026

  • 2 Гуцката

    1 0 Отговор
    само ц(ка

    09:13 20.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове