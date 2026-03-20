Новини
Спорт »
Бг футбол »
Президентът на БФС: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

20 Март, 2026 10:59 338 2

Нито седи на дневен ред смяна на селекционера, който се подготвя за турнето в Индонезия

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов категорично отрече пред Sportal.bg появилата се информация в Сърбия, че Александър Янкович ще сменя Александър Димитров.

“Не е вярна тази информация. Не съм говорил с нито един треньор за смяна на Александър Димитров. Нито седи на дневен ред смяна на селекционера, който се подготвя за турнето в Индонезия. Познавам Целе Янкович от над 20 години, тъй като ми е бил треньор в Левски по времето на Муслин. Истината е, че нито съм го чувал скоро, нито съм се разбирал с него или когото и да е да става национален селекционер. На този пост е Александър Димитров. Той и щабът му имат за цел отборът да се представи максимално добре в “Лигата на нациите”, сподели Иванов пред Sportal.bg.

По-рано днес колегите от Sportal.rs обявиха, че Янкович, който последно бе селекционер на Китай през 2023-2024 година, ще бъде новият селекционер на България. 53-годишният специалист е водил Цървена звезда, в два периода, Сръбския Моуриньо е работил като треньор и в Локерен, Мехелен и Стандард Лиеж, а има и опит като селекционер – водил е младежкия национален отбор на Сърбия, както и всички нива в Китай – от младежките до "A“ националния отбор.

Интересното е, че през последните над 12-13 години Янкович два пъти бе сред вариантите и за треньор на Левски, но никога не се стигна до договор.

Както е известно, България ще пътува в понеделник до Индонезия за участие в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 , където на 27 март излиза срещу Соломоновите острови в Джакарта, а след това на 30 март се очаква да играе срещу Индонезия във финала на турнира.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Грозни

    2 0 Отговор
    Тия иди.ти ръководят българския футбол.Класика. Класическа снимка на мафи.ти.

    11:13 20.03.2026

  • 2 Неграмотник

    1 0 Отговор
    Тия като наградени бригадири...еле,тоя църния 😅😅🤣🤣

    11:18 20.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове